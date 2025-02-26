Shot: ночью над Туапсе прозвучала серия громких взрывов

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Взрывы над городом услышали жители, пишет Shot
Взрывы над городом услышали жители, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Туапсе прозвучала серия взрывов, которую услышали местные жители. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подтвердил атаку ВСУ на регион, в том числе на Туапсе.

«Серия громких взрывов прогремела над Туапсе Краснодарского края. Жители города сообщают о ярких вспышках», — говорится в сообщении канала.

Ранее аэропорт Сочи временно остановил работу из-за требований безопасности. Об этом рассказывали в Росавиации. Кондратьев сообщал, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на регион. По его словам, в Туапсе поврежден частный дом.

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Над Туапсе прозвучала серия взрывов, которую услышали местные жители. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подтвердил атаку ВСУ на регион, в том числе на Туапсе. «Серия громких взрывов прогремела над Туапсе Краснодарского края. Жители города сообщают о ярких вспышках», — говорится в сообщении канала. Ранее аэропорт Сочи временно остановил работу из-за требований безопасности. Об этом рассказывали в Росавиации. Кондратьев сообщал, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на регион. По его словам, в Туапсе поврежден частный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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