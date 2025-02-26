Shot: ночью над Туапсе прозвучала серия громких взрывов

Над Туапсе прозвучала серия взрывов, которую услышали местные жители. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подтвердил атаку ВСУ на регион, в том числе на Туапсе.
«Серия громких взрывов прогремела над Туапсе Краснодарского края. Жители города сообщают о ярких вспышках», — говорится в сообщении канала.
Ранее аэропорт Сочи временно остановил работу из-за требований безопасности. Об этом рассказывали в Росавиации. Кондратьев сообщал, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на регион. По его словам, в Туапсе поврежден частный дом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.