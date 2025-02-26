Сотрудники полиции задержали Барабаш в Москве
В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Барабаш задержали из-за распространения фейков о российской армии», — передает РИА Новости сообщение правоохранителей. Там добавили, что суд определит меру пресечения 26 февраля. Остальные подробности задержания не уточняются.
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