В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

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Сотрудники полиции задержали Барабаш в Москве
Сотрудники полиции задержали Барабаш в Москве Фото:

В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Барабаш задержали из-за распространения фейков о российской армии», — передает РИА Новости сообщение правоохранителей. Там добавили, что суд определит меру пресечения 26 февраля. Остальные подробности задержания не уточняются. 

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В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Барабаш задержали из-за распространения фейков о российской армии», — передает РИА Новости сообщение правоохранителей. Там добавили, что суд определит меру пресечения 26 февраля. Остальные подробности задержания не уточняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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