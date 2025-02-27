Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в пособничестве Вооруженным силам России. По их данным, до ноября 2024 года Слюсарь возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, который поставляет боевые самолеты для армии РФ», — говорится в сообщении СБУ в telegram-канале. СБУ утверждает, что действия Слюсаря в период руководства ОАК способствовали военным усилиям России.
Служба безопасности Украины сообщила о расследовании, проводимом под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, касающемся поставок военной авиационной техники. В частности, речь идет о бомбардировщиках Ту-22М3 и истребителях МиГ-31.
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