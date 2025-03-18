ВС РФ освободили еще два пункта в Запорожской области

Российские военные вытеснили украинские вооруженные силы из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска выбили ВСУ из Щербаков и Малых Щербаков, овладели еще несколькими улицами», — рассказал Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что сейчас в этих населенных пунктах проводятся операции по зачистке территории.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска заняли южные окраины Щербаков и Малых Щербаков, а также освободили Степовое. По его словам, освобождение этих территорий усложнило логистику ВСУ между Ореховом и Каменским.
Ранее военкор Юрий Подоляк заявлял о наступлении подразделений 58-й армии на Запорожском фронте, в районе Луговое — Нестерянка. По его словам, несмотря на мощные укрепления ВСУ, российские войска смогли взять под контроль передовые опорные пункты. Он также предполагает, что целью наступления может быть охват и освобождение Орехова, передает «Царьград».
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