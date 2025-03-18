ВС РФ освободили еще два пункта в Запорожской области

Рогов: российские военные вытеснили ВСУ из Щербаков и Малых Щербаков
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Бойцы ВС РФ проводят зачистку сел Щербаки и Малые Щербаки на запорожском направлении
Бойцы ВС РФ проводят зачистку сел Щербаки и Малые Щербаки на запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вытеснили украинские вооруженные силы из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска выбили ВСУ из Щербаков и Малых Щербаков, овладели еще несколькими улицами», — рассказал Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что сейчас в этих населенных пунктах проводятся операции по зачистке территории.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска заняли южные окраины Щербаков и Малых Щербаков, а также освободили Степовое. По его словам, освобождение этих территорий усложнило логистику ВСУ между Ореховом и Каменским.

Ранее военкор Юрий Подоляк заявлял о наступлении подразделений 58-й армии на Запорожском фронте, в районе Луговое — Нестерянка. По его словам, несмотря на мощные укрепления ВСУ, российские войска смогли взять под контроль передовые опорные пункты. Он также предполагает, что целью наступления может быть охват и освобождение Орехова, передает «Царьград».

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Российские военные вытеснили украинские вооруженные силы из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Наши войска выбили ВСУ из Щербаков и Малых Щербаков, овладели еще несколькими улицами», — рассказал Рогов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что сейчас в этих населенных пунктах проводятся операции по зачистке территории. Ранее Рогов сообщал, что российские войска заняли южные окраины Щербаков и Малых Щербаков, а также освободили Степовое. По его словам, освобождение этих территорий усложнило логистику ВСУ между Ореховом и Каменским. Ранее военкор Юрий Подоляк заявлял о наступлении подразделений 58-й армии на Запорожском фронте, в районе Луговое — Нестерянка. По его словам, несмотря на мощные укрепления ВСУ, российские войска смогли взять под контроль передовые опорные пункты. Он также предполагает, что целью наступления может быть охват и освобождение Орехова, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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