Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком в медиа

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Маргарита Симоняьн считает Такера Карлсона самым смелым человеком в американском медиа
Маргарита Симоняьн считает Такера Карлсона самым смелым человеком в американском медиа Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американского журналиста Такера Карлсона самым бесстрашным человеком в американском медиа, который не стесняется открыто говорить о цензуре в США. Так она прокомментировала недавнее интервью Карлсона с американским ведущим телеканала RT America Риком Санчесом. 

«Такер Карлсон, уважаемый, в очередной раз доказал всем, что он самый бесстрашный человек в американской медийке. Он позвал нашего ведущего Рика Санчеса к себе на шоу говорить про запрет RT и цензуру в США», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Она привела в пример цитату Карлсона, который в интервью с Санчесом признался, что ему запрещали смотреть RT. Однако то, что он смог увидеть, показалось ему очень интересным. Американский журналист подчеркнул, что считает программу RT очень интересным, в отличие от американских медиа.

В 2024 году Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении нескольких российских медиаорганизаций, включая медиагруппу «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Кроме того, ведомство запретило передачу телекоммуникационных данных без специального разрешения каналам. Среди фигурантов новых ограничений оказалась и Маргарита Симоньян, а также несколько высокопоставленных менеджеров данных телеканалов.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американского журналиста Такера Карлсона самым бесстрашным человеком в американском медиа, который не стесняется открыто говорить о цензуре в США. Так она прокомментировала недавнее интервью Карлсона с американским ведущим телеканала RT America Риком Санчесом.  «Такер Карлсон, уважаемый, в очередной раз доказал всем, что он самый бесстрашный человек в американской медийке. Он позвал нашего ведущего Рика Санчеса к себе на шоу говорить про запрет RT и цензуру в США», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она привела в пример цитату Карлсона, который в интервью с Санчесом признался, что ему запрещали смотреть RT. Однако то, что он смог увидеть, показалось ему очень интересным. Американский журналист подчеркнул, что считает программу RT очень интересным, в отличие от американских медиа. В 2024 году Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении нескольких российских медиаорганизаций, включая медиагруппу «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Кроме того, ведомство запретило передачу телекоммуникационных данных без специального разрешения каналам. Среди фигурантов новых ограничений оказалась и Маргарита Симоньян, а также несколько высокопоставленных менеджеров данных телеканалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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