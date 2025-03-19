Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией

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Трамп поручил администрации установить контакты с Россией
Трамп поручил администрации установить контакты с Россией Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп поручил администрации, включая руководство госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой», — сказал спецпосланник. Его заявление прозвучало в эфире телеканала Bloomberg. 

Уиткофф заявил, что в скором времени ожидает позитивных результатов. По его словам, с России также будут частично сняты санкции после соглашения о прекращении огня на Украине. 

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Президент США Дональд Трамп поручил администрации, включая руководство госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. «Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой», — сказал спецпосланник. Его заявление прозвучало в эфире телеканала Bloomberg.  Уиткофф заявил, что в скором времени ожидает позитивных результатов. По его словам, с России также будут частично сняты санкции после соглашения о прекращении огня на Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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