Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией

Президент США Дональд Трамп поручил администрации, включая руководство госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой», — сказал спецпосланник. Его заявление прозвучало в эфире телеканала Bloomberg.
Уиткофф заявил, что в скором времени ожидает позитивных результатов. По его словам, с России также будут частично сняты санкции после соглашения о прекращении огня на Украине.
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