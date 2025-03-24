RTVI: банки Казахстана требуют у клиентов отказа от торговли с Россией

Часть коммерческих банков в Казахстане требуют от клиентов отказа от контрактов в России. У этих финансовых организаций обнаружили признаки «избыточных опасений и проверочных процедур». Об этом заявил глава регулятора Тимур Сулейменов.
«Национальный банк Казахстана признал, что в действиях коммерческих банков, которые требуют от клиентов отказа от контрактов в России, есть признаки „избыточных опасений и проверочных процедур“», — сказано в ответе Сулейменова на депутатский запрос. Его содержание приводит RTVI.
Уточняется, что банковские учреждения Казахстана начали требовать от клиентов предоставление гарантийных писем, подтверждающих отказ от экспорта готовых товаров в Россию. В случае отказа предоставить такие письма, банки угрожают закрытием кредитных линий. Кроме того, клиентам, установившим деловые связи с российскими компаниями, отказывается в кредитах и платежах.
Сулейменов выразил мнение, что любая операция, связанная с подобными ограничениями, может повлечь за собой риск введения вторичных санкций, даже если участники сделки не находятся в списках ограничений. Он подчеркнул, что полностью исключить возможность такой ситуации невозможно.
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