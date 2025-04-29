Россия готовит «ядерное оружие» в мире экономики

Россия разрабатывает экономическое «ядерное оружие». Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «Промышленное программное обеспечение тяжелого класса» 29 апреля сообщил, что власти ускорили переход предприятий на отечественное ПО, объединив разработчиков софта и заказчиков в специальных центрах компетенций. Как объяснили эксперты URA.RU, внедрение российских IT-решений в производство гарантирует безопасную работу заводов и электростанций так же, как межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной боеголовкой гарантируют стране военную защиту.
«Президент указом о национальных целях поставил задачу к 2030 году обеспечить переход 80 процентов российских организаций ключевых отраслей на отечественные программные продукты. Речь идет о прикладных решениях для производственных и управленческих процессов», — отметил Мишустин.
По его словам, надежный российский программный продукт нужен предприятиям для стабильной и успешной работы, повышения эффективности, развития мощностей, масштабирования производимой продукции, и ИТ-индустрия отвечает на это запрос, подчеркнул премьер. «За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28 процентов, а вклад в ВВП за этот период практически удвоился», — сообщил он.
Во всех сегментах идет переход на отечественный софт — от операционных систем и пользовательских приложений до сложных многоуровневых корпоративных систем управления производством и жизненным циклом продукции, добавил глава правительства. По его словам, этот процесс ускоряют индустриальные центры компетенций, которые создали власти. «Они объединяют более 500 компаний. Бизнес, разработчики, эксперты и представители органов власти работают вместе, чтобы обеспечить потребности предприятий в качественных программных продуктах», — резюмировал Мишустин.
Разработка собственного промышленного программного обеспечения гарантирует России, что ее производство не встанет по решению зарубежных государств, откуда импортируется «софт» для отечественных предприятий, объяснил URA.RU замдиректора института ВП СГН МИЭТ, кандидат технических наук Александр Шарамок. По его словам, жители страны, возможно, не ощутят на себе замену иностранного ПО на российское, но они не заметили и постановку на вооружение межконтинентальных баллистических ракет, которые обеспечивают их безопасность уже десятки лет. Такой же функцией в современной экономике обладают IT-решения, отметил он. «Производство без такого ПО в XXI веке представить невозможно, а софт тяжелого класса используется еще и в проектировании высокосложных объектов, например, самолетов и АЭС, строительство которых стратегически важно для России.
Если закупать его за рубежом, есть высокие риски, что оно отключится в нужный иностранному государству момент, либо будет лишено обслуживания и обновления. Без него оно не будет работать исправно», — отметил эксперт.
На первых этапах не стоит ожидать что отечественное ПО будет дешевле и качественнее зарубежного, пояснил Шарамок. Он напомнил, что у конкурентов более развитая индустрия, налажены рынки сбыта, есть кадры и мощности для создания продукта, поэтому он обходится дешевле. «Этому когда-то способствовали и мы. Их софт разрабатывался в том числе и на наши деньги, которые мы потратили, чтобы купить их программное обеспечение. Но это не значит, что российским специалистам не нужно развивать отрасль. По сути, мы сейчас формируем независимую от иностранных государств промышленность», — рассуждает ученый.
Разработка ПО тяжелого класса — трудоемкий процесс, и цена у такой продукции соответствующая. При этом лицензионный софт, произведенный на Западе, сейчас купить непросто, а нелицензионный использовать опасно, поскольку он не гарантирует, что не будет утечки критически важных данных, рассказал эксперт Института системной и программной инженерии и информационных технологий Валентин Слюсарь.
«Представьте, что вы проектируете интегральные микросхемы для военно-промышленного комплекса, самолета МС-21, либо станки ЧПУ. Важно, чтобы данные о ваших стратегических проектах не утекли, поэтому необходимо разрабатывать российское ПО тяжелого класса», — резюмировал специалист.
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