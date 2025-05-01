Украина и США подписали три документа по природным ресурсам

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Украина и США подписали сделку по полезным ископаемым
Украина и США подписали сделку по полезным ископаемым Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

США и Украина подписали три документа в рамках ресурсной сделки. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

«Украина колебалась по поводу подписания основного экономического договора и двух технических соглашений», — поясняет Politico. Подписание соглашений находилось под угрозой срыва вплоть до последнего момента из-за разногласий между сторонами.

Сообщается, что Министерство финансов США заняло жесткую позицию и настаивало на подписании всех документов. В результате переговоров стороны пришли к компромиссу: все три документа были подписаны только после того, как украинская сторона в последний момент потребовала внести изменения.

Зимой этого года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по украинским минералам. Однако встреча, на которой должно было произойти подписание договоренности закончилась скандалом.

После чего глава Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США. Тогда американский лидер Дональд Трамп пригрозил Киеву серьезными последствиями.

Зеленский потребовал от Вашингтона убрать несколько пунктов документа. Подписание сделки произошло в ночь на 1 мая, сообщает Bloomberg. Однако точно никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов.

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США и Украина подписали три документа в рамках ресурсной сделки. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники. «Украина колебалась по поводу подписания основного экономического договора и двух технических соглашений», — поясняет Politico. Подписание соглашений находилось под угрозой срыва вплоть до последнего момента из-за разногласий между сторонами. Сообщается, что Министерство финансов США заняло жесткую позицию и настаивало на подписании всех документов. В результате переговоров стороны пришли к компромиссу: все три документа были подписаны только после того, как украинская сторона в последний момент потребовала внести изменения. Зимой этого года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по украинским минералам. Однако встреча, на которой должно было произойти подписание договоренности закончилась скандалом. После чего глава Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США. Тогда американский лидер Дональд Трамп пригрозил Киеву серьезными последствиями. Зеленский потребовал от Вашингтона убрать несколько пунктов документа. Подписание сделки произошло в ночь на 1 мая, сообщает Bloomberg. Однако точно никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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