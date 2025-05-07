Reuters: Си Цзиньпин на параде Победы даст важный дипломатический импульс России

Председатель КНР Си Цзиньпин — самый влиятельный лидер, который посетит парад Победы в России, его присутствие даст важный дипломатический импульс. Такое мнение в преддверии празднования 9 Мая озвучило Reuters.
«Си Цзиньпин — самый влиятельный мировой лидер, которого ожидают увидеть на военном параде в Москве. Его визит дает президенту России Владимиру Путину важный дипломатический импульс в то время, когда [тот] стремится показать, что страна не изолирована на мировой арене», — уточняет агентство Reuters.
Председатель КНР прибыл в Москву, его борт совершил посадку в одном из столичных аэропортов. В рамках визита глава Китайской Народной Республики примет участие в торжественных событиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы.
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