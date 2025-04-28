Reuters: в Испании объявили чрезвычайное положение из-за масштабного блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электричества. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране», — говорится в сообщении Reuters. Согласно данным компании-оператора Red Electrica, на полное восстановление сети потребуется до десяти часов. Также отмечается, что массовый сбой затронул не только Испанию, но и соседние Португалию, Францию и Андорру.
Из-за блэкаута были остановлены все железнодорожные перевозки, а в городах нарушена работа общественного транспорта и светофоров. В ряде населенных пунктов образовались очереди в супермаркеты, а спасатели извлекают людей из застрявших лифтов.
Ранее масштабное отключение электроэнергии уже затронуло Испанию, Португалию и Францию, парализовав работу метро, железных дорог и систем связи, а также оставив миллионы людей без базовых услуг. Причиной сбоя, по предварительным данным, могла стать перегрузка энергосистемы из-за аномально высокого потребления или редкое атмосферное явление. Власти рассматривают и версию кибератаки, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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