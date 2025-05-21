Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал шутку президента РФ Владимира Путина о возможном присоединении Сумской области. Он отметил, что для него это не чужая земля.
«Между прочим, мой дедушка родом из Сумской области», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что таким образом земля для него не является чужой.
На совещании с главами муниципалитетов Курской области 20 мая глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос Путина о том, насколько нужно отодвинуть ВСУ от границы, заявил, что «Сумы должны быть наши». В ответ Путин пошутил: «Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали, он тоже хочет все побольше».
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