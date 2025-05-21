Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области к России

Хинштейн заявил, что его дедушка был родом из Сумской области
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Хинштейн после шутки Путина о Сумах назвал их не чужим для себя регионом
Хинштейн после шутки Путина о Сумах назвал их не чужим для себя регионом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал шутку президента РФ Владимира Путина о возможном присоединении Сумской области. Он отметил, что для него это не чужая земля.

«Между прочим, мой дедушка родом из Сумской области», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что таким образом земля для него не является чужой. 

На совещании с главами муниципалитетов Курской области 20 мая глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос Путина о том, насколько нужно отодвинуть ВСУ от границы, заявил, что «Сумы должны быть наши». В ответ Путин пошутил: «Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали, он тоже хочет все побольше».

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал шутку президента РФ Владимира Путина о возможном присоединении Сумской области. Он отметил, что для него это не чужая земля. «Между прочим, мой дедушка родом из Сумской области», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что таким образом земля для него не является чужой.  На совещании с главами муниципалитетов Курской области 20 мая глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос Путина о том, насколько нужно отодвинуть ВСУ от границы, заявил, что «Сумы должны быть наши». В ответ Путин пошутил: «Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали, он тоже хочет все побольше».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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