Врач назвал диагнозы, при которых стоит забыть про мед

Употребление меда не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, а также при наличии индивидуальной непереносимости продукта. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова.
«Противопоказания к употреблению меда включают сахарный диабет и аллергию на продукт. Также ограничивать мед следует при ожирении», — передает слова гастроэнтеролога Aif.ru. Губанова также отмечает, что людям с аллергией на пыльцу стоит быть осторожными, так как мёд может содержать ее следы.
Кроме того, терапевт подчеркивает, что при отсутствии противопоказаний употребление меда может приносить значительную пользу для здоровья, особенно при умеренном его потреблении. Мед способствует улучшению микроциркуляции крови, помогает снижать артериальное давление, оказывает поддержку нервной системе и обладает успокаивающим эффектом. Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам, мед широко используется при лечении простудных заболеваний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.