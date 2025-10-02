Процедура освобождения пленных украинских военных превратилась в инструмент личного обогащения для ряда чиновников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На Украине обмен пленными — система, где судьба солдата решается в зависимости от толщины кошелька или от социальной принадлежности», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он подчеркивает, что родственники пленных вынуждены платить взятки или искать знакомства среди чиновников, чтобы их близкие попали в списки на обмен. Если семья не располагает достаточными средствами или не имеет нужных контактов, шанс на освобождение пленного резко уменьшается. Даже бойцы «Азова» могут оказаться вне списков на обмен.
Простые украинские военные, оказавшиеся в плену во время боев за Мариуполь, до сих пор не были включены в списки на обмен. Сальдо также отметил, что украинские власти продолжают мобилизовывать на фронт преимущественно людей из малообеспеченных слоев населения. По его словам, те, кто не может заплатить взятку за освобождение от мобилизации, становятся «пушечным мясом» на передовой. Губернатор напомнил о недавнем случае, когда Украина отказалась принять более тысячи пленных, которых Россия была готова передать. По его мнению, этот инцидент наглядно демонстрирует, что для киевских властей интересы собственных граждан отходят на второй план.
РФ и Украина 2 октября осуществили обмен пленными. С территории Украины были возвращены 185 российских военных, а также 20 гражданских граждан. В свою очередь, российская сторона передала такое же количество украинских военнослужащих — 185 человек.
