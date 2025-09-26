Экс-президент Литвы, служивший в вермахте, госпитализирован

В Литве госпитализирован 98-летний экс-президент страны Валдас Адамкус. Об этом сообщает газета Lrytas. Известно, что в годы Второй мировой войны он служил в вермахте.
«Да, в больнице», — передает слова пресс-секретаря политика газета. Там добавили, что это произошло вечером 25 сентября с подозрением на инфекционное заболевание.
Биография Адамкуса содержит спорные страницы, связанные с периодом Второй мировой войны. Указывается, что в те годы он служил в литовском формировании, входившем в состав вермахта, известном как «Силы обороны Отечества», а позднее бежал в Германию и затем в США.
