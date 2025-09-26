Экс-президент Литвы, служивший в вермахте, госпитализирован

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адамкус находится в больнице
Адамкус находится в больнице Фото:

В Литве госпитализирован 98-летний экс-президент страны Валдас Адамкус. Об этом сообщает газета Lrytas. Известно, что в годы Второй мировой войны он служил в вермахте.

«Да, в больнице», — передает слова пресс-секретаря политика газета. Там добавили, что это произошло вечером 25 сентября с подозрением на инфекционное заболевание.

Биография Адамкуса содержит спорные страницы, связанные с периодом Второй мировой войны. Указывается, что в те годы он служил в литовском формировании, входившем в состав вермахта, известном как «Силы обороны Отечества», а позднее бежал в Германию и затем в США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Литве госпитализирован 98-летний экс-президент страны Валдас Адамкус. Об этом сообщает газета Lrytas. Известно, что в годы Второй мировой войны он служил в вермахте. «Да, в больнице», — передает слова пресс-секретаря политика газета. Там добавили, что это произошло вечером 25 сентября с подозрением на инфекционное заболевание. Биография Адамкуса содержит спорные страницы, связанные с периодом Второй мировой войны. Указывается, что в те годы он служил в литовском формировании, входившем в состав вермахта, известном как «Силы обороны Отечества», а позднее бежал в Германию и затем в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...