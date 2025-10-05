Грузинские оппозиционеры перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

В Тбилиси около парламента Грузии сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости. По данным агентства, на акции собрались около 1000 человек. Протестующие держат флаги Грузии, Европейского союза и Украины, также присутствует символика Грузинского легиона ВСУ. Причины и требования участников акции пока не уточняются.

Накануне в стране прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов и муниципалитетов, а также сформировали состав городских собраний.

На фоне выборов политические противники власти объявили о проведении массового митинга в центре Тбилиси. Вечером 4 октября в центре Тбилиси вспыхнули столкновения между участниками оппозиционного митинга и силами правопорядка. Протестующие, собравшиеся у президентского дворца Орбелиани, попытались прорваться на территорию резиденции. Силовики ответили применением спецсредств.

