Что будет с задержанным во Франции сенатором Керимовым

14:40 22 ноября 2017 1

Французские власти подозревают Керимова в уклонении от уплаты налогов Фото: Максим Блинов, РИА «Новости»

Задержание Сулеймана Керимова во Франции может закончиться тюремным заключением для бизнесмена, считают юристы. Российский предприниматель и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце французскими властями. Они подозревают его в уклонении от уплаты налогов. Утром 22 ноября французский суд продлил пребывание Керимова под стражей на 24 часа.

Член Международного союза юристов Валерий Ванин полагает, что теперь ситуация может развиваться по трем сценариям. Согласно первому, адвокатам сенатора удастся доказать непричастность Керимова или его опосредованное участие в инкриминируемых ему преступлениях. В итоге сенатора отпустят домой. «Согласно второму варианту, французский суд может рассмотреть дело Керимова, вынести приговор и отправить его отбывать наказание в Россию.

Третий сценарий — самый грустный для сенатора, но при этом его тоже нельзя скидывать со счетов. Керимова могут приговорить к наказанию, которое придется отбывать на территории Франции», — пояснил Ванин «URA.RU»

Юрист отмечает, что речь идет о довольно сложной юридической ситуации. «Сенаторы, как и депутаты Государственной Думы, обладают определенным иммунитетом на территории России. Чтобы действие этого иммунитета распространялось и на территории других стран, перед зарубежной поездкой они должны оформлять дипломатические паспорта», — говорит Ванин.

Он считает маловероятным, что такой паспорт у Керимова был — ведь Франция довольно строго относится к дипломатической неприкосновенности и не стала бы нарушать Венскую конвенцию.

«Очевидно, что у Керимова не было этого документа — это означает, что он поехал во Францию на свой страх и риск, причем не как член Совета Федерации, а как бизнесмен», — считает Ванин.

Венская конвенция была принята в 1969 году. Она запрещает задерживать граждан других стран, имеющих дипломатическую неприкосновенность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению юриста, речь идет о крайне неосмотрительном поступке, поскольку всего несколько месяцев назад французская полиция проявляла интерес в Керимову и даже проводила обыск на его вилле: «После этого он добровольно приезжает во Францию. В такой ситуации его просто не могли не задержать».

Между тем российский МИД настаивает, что дипломатический паспорт у Керимова был. «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации, относится к числу официальных должностных лиц страны и обладает дипломатической паспортом», — подчеркнули в ведомстве.

Прецедент с задержанием Керимова заставит быть осторожней многих представителей российской элиты, которые имеют недвижимость в Евросоюзе, считает политолог Максим Жаров. «Предполагалось, что такое возможно только в США, вводящем санкции. Теперь у многих развеются иллюзии и в отношении Евросоюза», — рассказал Жаров «URA.RU». Он считает, что у российской элиты до последнего сохранялись надежды, что «с Западом можно договориться».

Люди из элиты, имеющие недвижимость на Западе, неизбежно будут экстраполировать случившееся и на себя, считает политконсультант Игорь Минтусов. При этом он отмечает, что тренд на продажу недвижимости в ЕС начался в России уже несколько лет назад.

В Дагестане не верят, что Сулейман Керимов окажется за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Дагестане не верят, что Сулейман Керимов может оказаться за решеткой, утверждает писатель, журналист, эксперт Российского Совета по Северному Кавказу Арслан Хасавов. «Это задержание воспринимается просто как часть его необычной авантюрной жизни. Люди считают, что, как и всякий авантюрист, он выйдет из проблемы с наименьшими потерями и новым жизненным опытом. Человек такого уровня, прошедший через столько, сидеть просто не может», — говорит Хасавов. Он отмечает, что в Дагестане к Керимову относятся с долей восхищения как к человеку, который начинал с низких стартовых позиций и дошел до вершин.

Между тем российские сенаторы уже начали предпринимать попытки по вызволению коллеги. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил «URA.RU», что члены верхней палаты парламента в настоящее время ведут соответствующие консультации с французской стороной. «В ближайшее время со стороны Совфеда последует соответствующее заявление», — сказал собеседник агентства.