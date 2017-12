Как Куйвашев стал самым «спортивным» губернатором

18:12 26 декабря 2017 0

Сам губернатор Куйвашев, провозглашенный главным проводником спорта в регионах-2017, любит биатлон (занимался им в детстве) Фото читателей «URA.RU»

Неожиданно Свердловская область стала главной в российском спорте 2017 года. В череде допинг-скандалов Средний Урал давал стране красивые международные соревнования, героев-призеров и здоровые сенсации, отбивая негативную повестку. Кажется, у Среднего Урала есть задел и на 2018 год, чтобы держать марку. Как так получилось — в большом материале «URA.RU».

С начала года Тюмень и Челябинск лишились основных спортивных точек роста Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2017 году регионы Большого Урала ждали сразу несколько крупных международных соревнований, однако некоторые из них так и не состоялись. Доклады главы комиссии WADA Ричарда Макларена поставили крест на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, который должен был пройти с 7 по 17 марта 2017 года. Также был перенесен этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске (10-12 марта).

В сложившихся условиях внимание спортивной общественности сконцентрировала на себе Свердловская область, где не только состоялись крупные международные турниры, но и вовсю идет подготовка к мундиалю-2018. Футбол является самым популярным видом спорта, поэтому за успехами футболистов все следят особенно пристально.

«В 2017 году запомнилось прежде всего фото временной трибуны Центрального стадиона к ЧМ-2018, которое широко обсуждалось в России и в мире. На мой взгляд, все нормально, я такое видел на ЧМ-2014 в Бразилии. И, конечно [запомнился] — выход „Урала“ в финал Кубка России по футболу [впервые за всю историю футбольного клуба!], драка во время матча и ее последствия», — подтверждает «URA.RU» заместитель главного редактора «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов.

Отставку Тарханова поняли не все болельщики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вспоминая путь «Урала» к финалу Кубка России, эксперты особенно выделяют четвертьфинальный матч с «Краснодаром», в котором екатеринбуржцы смогли отыграться с 0:3, перевести игру в дополнительное время и одержать победу в серии пенальти — 4:3. Ну, а «главный матч в истории «Урала», как его назвала пресс-служба клуба, против «Локомотива» завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды. Этот матч запомнился также прорывом фанатов «Локомотива» на поле и дракой между футболистами в дополнительное время.

«У [главного тренера „шмелей“] Александра Тарханова каждый год новая команда чуть выше уровня ФНЛ. Но он мало того, что не вылетает, так еще и выжимает приличные результаты. Погас Ильин, ушел Лунгу, но раскрылись Бикфалви и Меркулов. Тарханов все еще дарит футболу новых игроков, хотя в России от его поколения тренеров практически отказались на уровне премьер-лиги. И этим надо дорожить, поэтому Тарханов для меня главный уральский герой-2017», — рассказал «URA.RU» шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков.

Впрочем, в спортивной повестке Свердловской области был не только футбол: XV «Кубок Ельцина» по волейболу с участием сильнейших сборных команд, в том числе — чемпионов Олимпиады-2016 сборной Сербии; престижный международный турнир по дзюдо «Большой шлем»; Кубок России по спортивной гимнастике; чемпионат мира KWU по киокусинкай каратэ и другие. Принципиальные соревнования прошли в Нижнем Тагиле — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который в прошлом году не состоялся из-за отсутствия ветрозащиты.

«Самых сложных соревнований было три, — рассказал URA.RU» региональный министр спорта Леонид Рапопорт. — Во-первых, это Спартакиада инвалидов. Она проводится раз в 4 года. Второе соревнование по накалу страстей — это «Большой шлем». Только благодаря вмешательству губернатора и правительства Свердловской области удалось согласовать все форматы и в кратчайшие сроки провести соревнования по дзюдо. Престижным и принципиальным для нас было проведение этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле. К нашей стране было предвзятое отношение, и в прошлом году был формальный повод для отмены мужского этапа — отсутствие ветрозащиты. Раньше наши трамплины входили в первую сотню лучших, а когда мы сделали ветрозащиту, выяснилось, что ее сделали мы одни.

И рейс-директор FIS Вальтер Хофер назвал нас «The first of the world» [первыми в мире]. В итоге спортсмены и болельщики делали селфи не на фоне трибун, а на фоне ветрозащиты», — пояснил Рапопорт.

Неожиданно свердловские власти стали главными поставщиками спортивных сенсаций года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр также отметил чемпионат мира по карате, собравший участников из 50 стран. Турнир был организован экстренно, так как изначально он должен был проходить в Японии, но эта страна в последний момент отказалась принимать соревнования. Не все перечисленные события оказались заметными в федеральной повестке. Главная проблема — недостаточная популярность этих видов спорта в России. «Прыжки с трамплина просто не очень популярны. Ожидания, что такое мероприятие должно прогреметь на всю страну, неверны. Верны, когда люди „Голос“ смотрят. В нашей стране слишком много регионов, слишком много событий, чтобы о каждом думать, как о событии с федеральным охватом», — пояснил руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий.

Работа Свердловской области была оценена, и в конце декабря регион стал лауреатом национальной премии в области физкультуры и спорта как лучший субъект Российской Федерации. Диплом губернатору Евгению Куйвашеву вручил министр спорта РФ Павел Колобков.

Поветкин вернулся на ринг. Не очень убедительно, но главное, где — в Екатеринбурге Фото: Дарья Попова © URA.RU

Благодаря Русской медной компании и «RCC boxing promotions» Игоря Алтушкина Екатеринбург может записать себе в актив еще одно событие года — бой российского тяжеловеса Александра Поветкина против румынского боксера Кристиана Хаммера, в котором «Русский Витязь» одержал победу. Возвращение Александра Поветкина в Екатеринбург после допингового скандала 2016 года не стало триумфальным, но однозначно приковало к себе внимание экспертов, столичных гостей и мирового профессионального сообщества. Ведь теперь Поветкин — претендент на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Не обошелся 2017 год без разочарований и скандалов. На всю страну обсуждался уход из спорта 19-летней фигуристки, екатеринбурженки Юлии Липницкой. После триумфа на Олимпиаде в Сочи, где она завоевала золото в командных соревнованиях, образ девочки в красном пальто надолго запал в сердца поклонников фигурного катания. Причем, и далеко за пределами России. На чемпионате России 2015 года, который проходил в Екатеринбурге, Липницкая заняла только 7-е место, а через год на российском первенстве она стала только девятой. Проблемы со здоровьем и бешеная конкуренция в российском женском одиночном катании заставили Юлию Липницкую оставить спорт.

Отбивание допинговой повестки будет происходить и в следующем году — Зарипов был дисквалифицирован по ошибке и получил шанс красиво закончить карьеру Фото: Илья Московец © URA.RU

Еще одно потрясение — допинг Даниса Зарипова — прославленного хоккеиста, трехкратного чемпиона мира и единственного четырехкратного обладателя Кубка Гагарина (в 2009 и 2010 годах — в составе казанского «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе магнитогорского «Металлурга»). В начале июля 36-летний хоккеист подписал контракт с «Ак Барсом», где он провел большую часть своей карьеры, но меньше чем через месяц он был дисквалифицирован на 2 года из-за положительного допинг-теста, который он сдал в сезоне КХЛ 2017-2017. Однако позднее суд установил, что Зарипов стал жертвой ошибки, поэтому срок его дисквалификации был сокращен до полугода (до 23 ноября 2017 года). Таким образом, у Зарипова появился шанс достойно завершить карьеру.

Эксперты также выделяют отставку главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева. Он привел команду к победе в Кубке Гагарина, в конце минувшего сезона уральская команда стала финалистом плей-офф 2017 года. В конце октября-начале ноября «Металлург» потерпел пять поражений в шести матчах, в том числе — 2:7 ЦСКА, 4:0 «Ак Барсу» и 1:3 «Ладе» — после этого матча Воробьев был отправлен в отставку. При этом команда в межсезонье осталась без нескольких ведущих игроков, и увольнение только добавило проблем.

Под стать году — Шипулин «выехал» не на медалях, а благодаря принципиальности Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говоря о скандалах года, нельзя пропустить разногласия российского биатлониста Антона Шипулина,, а по факту — всей мужской сборной России, с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. За конфликтом Шипулина и Фуркада следили едва ли не больше, чем за этапами Кубка мира, а их примирения ждали так же, как золотых медалей. Напомним, скандал разгорелся после того, как Антон Шипулин не подал руки Мартену Фуркаду во время цветочной церемонии. Россиянин поступил так из солидарности со своим товарищем по команде Александром Логиновым, недавно отбывшим дисквалификацию за допинг, о котором Фуркад нелестно высказывался, а во время эстафеты якобы нарочно задел. Конфликт в итоге благополучно разрешился, Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки. При этом сезон Шипулин провел неоднозначный. Были обидные 4-е места и отсутствие личных медалей на чемпионате мира.

Первая заметная победа этого года, да еще в каком неожиданном виде спорта — ралли Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зато уральцы удивляли в непривычных для нас видах спорта. В самом начале 2017 года екатеринбургский квадроциклист Сергей Карякин впервые в истории российского автоспорта стал победителем самого престижного и сложного ралли-марафона в мире «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Спортсмен шел к этому четыре года, и на свой победный «Дакар» он нашел спонсора в последний момент. Уже после победы Карякин сначала получил долгожданное звание «Мастера спорта», а потом стал послом чемпионата мира по футболу 2018. Впереди у Сергея Карякина — новый «Дакар» и очередной вызов — ведь подтверждать титул всегда сложнее, чем завоевывать его впервые.

В итоге, на Урале конкурировать со Свердловской областью, ежемесячно подкидывающей сенсации большому спорту, мог разве что ХМАО. К событиям года можно отнести «Югорский лыжный марафон», который прошел в начале апреля 2017 года в Ханты-Мансийске и собрал спортсменов из 12 стран. В прошлом году он, наряду с тюменским этапом Кубка мира по биатлону, оказался под угрозой срыва, но в итоге состоялся и прошел отлично, в первую очередь, для россиян. Марафон проходил в пятый раз, в забеге на 50 километров среди женщин лучшей стала Ольга Рочева, а у мужчин победу праздновал югорчанин Сергей Устюгов, отметивший на марафоне свой 25-й день рождения.

Устюгов, еще один спортивный герой года, заставил всю страну говорить о лыжах больше, чем о биатлоне. Он стал вторым россиянином в истории, победившем на Tour de Ski — самой престижной многодневной гонке в мире лыжного спорта. На чемпионате мира Сергей Устюгов завоевал сразу пять медалей: две золотые (скиатлон и командный спринт) и три серебряные (спринт, марафон 50 км и эстафета).

Вполне закономерно, что Устюгова отметили в Министерстве спорта России, он стал лауреатом национальной премии в номинации «Гордость России». Запомнится югорский лыжник и своим интервью норвежскому телевидению (vgtv.no), где сказал: «Я бегаю „чистый“, я русский, и пусть все это знают». Остается только надеяться, что на допинг-пробах Сергея Устюгова не обнаружат внезапно подозрительных царапин и он продолжит покорять лыжные трассы.