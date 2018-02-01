Почему Явлинский добивается поста переговорщика по Украине

15:22 01 февраля 2018 1

Григорий Явлинский хочет стать главным переговорщиком в российско-украинском конфликте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В российском политистеблишменте сегодня активно обсуждают возможность назначения Григория Явлинского представителем РФ по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины в переговорах с США. Такой вариант, суд по всему, подразумевает уход с соответствующей должности Владислава Суркова.

Накануне председатель федерального политкомитета партии «Яблоко», кандидат в президенты Григорий Явлинский подтвердил, что может занять этот пост. «Разговор у меня такой с президентом был, я обсуждал с ним тему Украины, это было в ноябре. Действительно, такая тема обсуждается», — рассказал Явлинский в ходе встречи с журналистами. По его словам, если такой вопрос будет обсуждаться, то он будет его «очень серьезно рассматривать». «Это вопрос номер один. Нормализация отношений между Россией и Украиной — это залог всякого другого позитивного движения: в экономике, социальной жизни, от этого зависит все», — сказал Явлинский.

Григорий Явлинский считает, что нормализация отношений между Россией и Украиной — это вопрос № 1 Фото: Илья Московец © URA.RU

По мнению политолога Максима Жарова, Явлинский пытается таким образом повысить свой электоральный вес в глазах Кремля, доказать необходимость именно своего присутствия, а не Собчак в бюллетене для голосования. «Замена Суркова на кого-то другого в качестве представителя России на переговорах по Украине будет означать согласие Кремля с кардинальной сменой формата этих переговоров, отказом от минских соглашений. Пока оснований думать так Кремль не давал, поэтому отставка Суркова в ближайшее время маловероятна», — заключил Жаров в беседе с «URA.RU».

Глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов назвал информацию «предвыборным фейком». «Это вброс в интересах раскрутки Явлинского в рамках избирательной кампании. Дело даже не в Суркове. Это способ хоть как-то заинтересовать избирателя фигурой Явлинского», — заявил он «URA.RU». По его словам, сейчас идут интеграционные процессы в ДНР и ЛНР, поэтому «Явлинский точно не будет назначен».

С ним соглашается и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, считающий такой сценарий нереалистичным. В разговоре с «URA.RU» он напомнил слова, сказанные Явлинским: «Крым аннексирован Россией. Крым принадлежит Украине. Референдум 16 марта 2014 года прошел незаконно…» «Думаю, что дальше слухов тема Явлинского как переговорщика России по Украине не пойдет. Хотя бы в силу вышеуказанного обстоятельства», — отметил Калачев.

Политологи усомнились в том, что Владислав Сурков сдаст свои позиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся близким к Суркову, отказался комментировать информацию о возможном назначении Явлинского. Между тем в своем телеграмм-канале эксперт заявил, что «совсем „поплыл“ старик»: «Кандидат куда-то. Куда не знает сам. Явлинский неожиданно объявил, что готов быть „переговорщиком по Украине“. Видимо, так же будет вести переговоры как собственную избирательную кампанию. Хотя так вяло объявил, что не исключено — скоро передумает и через неделю еще на что-то согласится. Как же он своих избирателей собирается мотивировать? Голосуйте за меня как за переговорщика?»

Между тем есть и те, кто верит в реалистичность озвученного сценария. «Я не вижу ничего плохого во включении Явлинского в миротворческий процесс. Любой шаг к миру надо приветствовать. Но я не вижу корреляции включения Явлинского в процесс переговоров с исключением из него Суркова. Владислав Юрьевич — высокопрофессиональный, глубоко знающий тему и участников переговоров человек. Исключать его из многолетнего процесса переговоров ради того, чтобы оттенить таланты Явлинского — нерационально. Здесь важнее синергия совместных усилий, а не кадровая чехарда», — пояснил «URA.RU» политолог Андрей Колядин.

В то же время, по мнению политолога Ильи Гращенкова, очевидно, что Запад не рассматривает Суркова как подходящего переговорщика, внося его в санкционный список: «Да и для самого Суркова нынешняя должность в тягость. Так что смена возможна. Явлинский тоже может подойти. Ему доверяет Путин, и на Западе ему есть на кого опереться. В целом схема вполне рабочая».

Изначально информация о новой работе Явлинского появилась в конце января в телеграмм-канале «Незыгарь»: «Интересный слух гуляет по коридорам кремлевской администрации — Суркова на посту главного переговорщика по Украине может сменить Явлинский». Позднее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграмм-канале: «Не то чтобы ему [Явлинскому] Путин сделал формальное предложение, но во время их встречи президент в предположительном смысле задал вопрос: «Ну вы… все критикуете, а самому поработать над этой темой?» «Если вы согласитесь с моим подходом и дадите полномочия, то я могу и заняться», — согласился Явлинский, по словам Венедиктова.