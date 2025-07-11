Волочкова резко ответила Мамаевой на совет сделать пластику

Балерина Анастасия Волочкова высмеяла заявления модели Аланы Мамаевой, которая завила, что бывшей приме Большого театра не мешало бы сделать пластику. В разговоре с URA.RU Волочкова заявила, что не в курсе, кто такая Алана и заявила, что на ее имени в очередной раз пиарятся. Своей внешностью и фигурой, над которой звезда балета работает ежедневно, она полностью довольна.
«Посмотрите, в какой я форме. Наверное, нужно делать пластику для того, чтобы быть худой. Я каждый день в балетном зале. Сегодня тоже готовлюсь к завтрашнему выступлению. Этой женщине удобно привязаться к имени Анастасии Волочковой и хайповать на нем. Я ее даже не знаю, кто она, мне неинтересно. И в советах я не нуждаюсь», — отрезала балерина.
Волочкова напомнила, что много лет придерживается не только регулярных тренировок, но и сдержанного питания. Диета балерины в буквальном смысле состоит из яйца и салатного листа. Как итог — Анастасия в свои 49 лет может дать фору любой молодой красотке.
Балерина пригласила Алану к себе на шоу, чтобы воочию убедиться в ее красоте. «Скоро улетаю на Мальдивы, буду оттуда постить фото в бикини и шпагатах. А она пусть локти кусает. Пламенный привет ей передайте», — резюмировала танцовщица.
Мамаева в интервью заявила, что Волочковой стоило бы сделать пластику, чтобы «выглядеть в сто раз лучше». Сама Алана не скрывает, что неоднократно обращалась за помощью ко врачам, чтобы усовершенствовать свою внешность.
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