Добродееву предложили должность в АП

19:26 04 апреля 2018 0

Руководителя ВГТРК Олега Добродеева пригласили на работу в АП Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Олег Добродеев получил предложение перейти на работу в администрацию президента. Пока он взял паузу, чтобы его как следует обдумать, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Два года назад СМИ уже прочили Добродееву высокую должность в АП, но тогда он от нее отказался, не пожелав оставлять ВГТРК в предвыборный период.

Сейчас, с назначением журналиста Андрея Кондрашова на должность его первого заместителя, у Добродеева появился «преемник», заговорили в политической среде. О том, что он получил повышение, стало известно в понедельник, 2 апреля. По словам самого Кондрашова, в новой позиции он будет координировать информационное и политическое вещание в холдинге и отвечать за спецпроекты. Последние два года журналист возглавлял дирекцию программы «Вести недели», в 2015 году выпустил документальный фильм «Крым. Путь на родину», а накануне выборов — фильм «Путин». Премьеры обеих лент прошли на «России-1».

Журналист Андрей Кондрашов стал вторым человеком на ВГТРК Фото: Антон Белицкий © URA.RU

С января по март 2018 года Кондрашов был пресс-секретарем избирательного штаба. Как рассказали сотрудники телеканала «Россия», после этого в холдинге заговорили о высоких кадровых перспективах журналиста. «Когда две недели назад с его кабинета сняли табличку с его именем, никто даже не удивился. С января ходили слухи, что после выборов Кондрашова ждет серьезное повышение», — рассказал один из собеседников «URA.RU».

Политолог Максим Жаров отмечает, что назначение Кондрашова на пост первого замглавы ВГТРК вписывается в логику президента награждать постами людей, которые лично вложились пиар первого лица. «Такая традиция существует, и случай с Кондрашовым это подтверждает. Но дальше все будет зависеть от того, насколько эффективно он будет работать на новой должности. И тогда можно будет судить о том, какими будут его дальнейшие карьерные перспективы».

Напомним, что похожая схема подъема по карьерной лестнице случилась с пресс-секретарем Дмитрия Медведева Натальей Тимаковой. В 2000 году в ходе первой президентской избирательной кампании Владимира Путина вышла ее книга в соавторстве с журналистами Андреем Колесниковым и Натальей Геворкян «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». Вскоре после выборов ее, бывшего политобозревателя «Ъ» и «КП», повысили с замдиректора Департамента правительственной информации до замначальника управления пресс-службы президента РФ.

Владимир Мединский обошел Олега Добродеева в кулуарной борьбе за место главы Минкульта в 2012 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока Кондрашов опровергает слухи о том, что в скором времени заменит главу ВГТРК Олега Добродеева. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»: «Олега Борисовича Добродеева „провожают“ в отставку уже десятый раз подряд. Он работает с 2000 года, и всякий раз его провожают куда-то. <…> Если вы ещё раз услышите слухи, что он уходит в какие-то министры или в какие-то послы, как его неоднократно отсылали, это все какие-то „доброжелатели“».

Всерьез об уходе Добродеева с телеканала заговорили в 2012 году. Тогда ему прочили место министра культуры в новом правительстве Владимира Путина. Но как вспоминают собеседники агентства в правительстве, Владимир Мединский обошел Добродеева в аппаратной борьбе — сразу несколько групп лоббировали кандидатуру нынешнего министра.

В конце марта этого года Добродееву также предложили возглавить Минкульт. Но он от портфеля министра отказался. Информацию «URA.RU» подтвердили три независимых источника в правительстве и в окружении медиаменеджера.

Как уточнил один из собеседников, для Добродеева сейчас открыта вакансия в администрации президента. «Но он пока раздумывает над этим предложением», — уточнил источник, близкий к Кремлю.

Как рассказал «URA.RU» один из политтехнологов, курирующих кампанию-2018, по ней к Добродееву претензий нет. Программа «Выборы 2018», в ходе которой в прямом эфире подводились итоги президентской гонки, на голову обошла аналогичный эфир на «Первом». Доля аудитории в столице, по данным Mediascope, составила 21,7 (то есть каждый пятый смотрел именно эту передачу).

В 2017 году 81% зрителей «России» были старше 45 лет (данные «Mediascope») Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Россия» успешно отработала освещение президентской кампании, поскольку ориентируется на более возрастную аудиторию, объясняет политтехнолог Андрей Колядин: «Когда мы говорим о выборах, то избирателей до 40 лет не бывает. Ориентация должна быть на взрослых, зрелых людей, которые несут ответственность за свою страну. Именно такие идут и голосуют на выборах, в то время как молодые чаще думают, что это ни к чему».

Но уже по после кампании ориентация на возрастную аудиторию может оказаться нерешенной проблемой ВГТРК. Основная часть зрителей телеканала «Россия -1» старше 55 лет (65%), ровно треть — в группе 65+. Половину аудитории (46%) составляют пенсионеры и инвалиды (данные компании ООО «РусьМедиа»).

«„Россия“ наращивает пенсионеров по принципу „после меня хоть потоп“. На коротких отрезках такая тактика может давать прекрасные показатели, если их не расшифровывать. Но фактически сейчас совокупно ее аудитория 60+ настолько велика, что дает выигрыш по общим данным, которые считаются от аудитории 4+», — пояснил «URA.RU» один из медиаэкспертов на условиях анонимности.

Кроме того, по словам источника агентства, близкого к руководству ВГТРК, у кремлевских чиновников были вопросы к «чистоте» рейтингов. В декабре 2017 года всплыл конфликт интересов — один из руководителей телеизмерителя «Mediascope» Алексей Малинин долгое время был помощником гендиректора ВГТРК. Тогда «Давыдов.Индекс» описал сложившуюся ситуацию так: «Руководитель „Медиаскопа“ Алексей Малинин легко обеспечил лидерство родному ВГТРК после перехода измерений аудиторий каналов от TNS к дочерней фирме ВЦИОМа». После того, как эта информация попала в публичное поле, Добродеева «вызывали на ковер» в администрацию президента, добавил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Двери АП открыты для главы ВГТРК Олега Добродеева Фото: Антон Белицкий

Возможный уход Добродеева может быть связан с накопленным негативом, пояснил собеседник «URA.RU», близкий к руководству другого федерального телеканала: «В таких вопросах решение принимают по целой совокупности причин, а не только по итогам работы на выборах. Среди которых могут быть и старые неразрешенные проблемы».

Ротация кадров в руководстве ВГТРК может быть ответом на общий запрос на обновление, отмечает политконсультант Леонид Давыдов: «Смена топ-менеджмента как „России“, так и „Первого“ стоит в обязательном списке дел, но она все время по разным причинам откладывается. Думаю, что рано или поздно до этого дойдет и векторы лоббистских сил сойдутся. Но когда это случится, одним будет казаться, что это произошло внезапно, другие будут настаивать, что предвидели это давно». Эксперт отметил, что Добродеев заслужил менее хлопотную и более почетную работу.

Добродеев — один из самых выдающихся медиаменеджеров России и несомненный профессионал, считает политтехнолог Андрей Колядин: «Я понимаю, что наступает какой-то момент, когда в нас, как в руководителях каких-то направлений, перестают нуждаться и хотят поставить других людей. Если такая мысль зарождается у больших начальников, то все наши выдающиеся показатели и способности перестают играть в эту же секунду какое-либо значение. Кондрашов мог появиться и как преемник, и как дополнительная опора для Добродеева. Но я не думаю, что с его приходом работа ВГТРК как-то кардинально изменится».