Россия привлекает частный бизнес к развитию космической сферы

Опыт Илона Маска может помочь вернуть лидерство

27 октября 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Россия привлечет частные технологические компании, чтобы ускорить развитие космической отрасли Фото: spacePD/pickupimage Президент РФ Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Одним из ключевых направлений разговора стала поддержка частных космических компаний. Государство готово сотрудничать с бизнесом в сфере космонавтики и софинансировать проекты, если они приведут к расширению присутствия РФ в космосе, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Эффективность данного направления работы уже доказана на опыте других стран. Путину показали самые передовые космические разработки Фото: Григорий Сысоев, РИА «Новости» kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин 26 октября на площадке ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ им. С. П.Королева» осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Главе государства рассказали о реализации проекта по созданию спутников «Сфера» и организации серийного производства космических аппаратов. Также Путин осмотрел образцы двигателей малых космических аппаратов, макеты перспективных многоразовых ракет-носителей, в том числе «Амур СПГ», а также Транспортного энергетического модуля — нового межорбитального буксира на базе ядерной энергодвигательной установки. После осмотра выставки президент провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. В ходе беседы президент согласился, что нужно снижать бюрократическую нагрузку на отрасль Фото: Сергей Бобылев, ТАСС, kremlin.ru Одной из ключевых тем беседы стала заинтересованность российского государства в привлечении частных компаний в космической отрасли. Разговор начался с вопроса про бюрократическую нагрузку на отрасль. Нормативной базе не хватает гибкости, сказал инженер РКК «Энергия» Антон Куликов. «Сейчас востребовано взаимодействие между государством и частным бизнесом. Происходит коммерциализация космических услуг. Конечно, без современного нормативно-правового регулирования не обойтись. Обязательно будем идти по этому пути», — согласился глава государства. В ходе диалога, главный конструктор малых космических аппаратов ОАО «Решетнев» Иван Зимин поинтересовался у президента, планируется ли на государственном уровне поддерживать развитие искусственных спутников Земли для сохранения основы инфраструктуры связи России. Президент РФ ответил положительно. «Мы будем вкладывать государственные ресурсы. Есть некоторые задачи, потребителем услуг которых является государство. Если государство потребляет — оно должно заплатить», — отметил Путин. Власти РФ заинтересованы в том, чтобы привлекать частный бизнес в сферу развития космоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства также особо подчеркнул, отвечая на просьбу представителя частной космонавтики Всеволода Шевцова предусмотреть финансирование частных технологических компаний, что государство заинтересовано привлекать бизнес в сфере космоса к совместной работе. «Нужно создать условия. Самое главное условие — нужно создать рынок, чтобы было выгодно работать в этой сфере. Часть средств надо направлять не напрямую в государственные компании, которые что-то производят для космоса, а тем, кто заказывает эти ресурсы и повышать роль заказчика во всей этой истории. Мы сами заинтересованы, чтобы совместно работать», — пояснил Путин. Необходимо обеспечить качественной связью всю территорию России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе совещания по вопросам развития космической отрасли, которое прошло сразу после встречи с молодыми учеными и специалистами, президент поручил повысить доступность ключевых космических сервисов. «В короткие сроки нужно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов — имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата, для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути», — подчеркнул Путин. Глава государства также поручил правительству разработать новый нацпроект. «Прошу до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов», — отметил Путин. Президент подчеркнул необходимость наличия конкуренции в космической сфере. «Как и во всех других секторах экономики, в космической сфере нужно настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ», — сказал он. Нужно совершенствовать образование, чтобы дети мечтали работать в космической отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, важно также материально поддерживать молодых специалистов, повышать им зарплаты и решать жилищные вопросы. Необходимо обратить внимание и на совершенствование всех уровней образования в космической сфере. «Должны быть созданы условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодежь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. Нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах. Хорошая идея — создавать студенческие конструкторские бюро. И конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое, юное, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего», — заверил президент. Государство готово сотрудничать с частными космическими компаниями и софинансировать проекты, считает академик Российской академии космонавтики им. К.С. Циолковского, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков. «Относительно частного присутствия в отрасли разговоры идут давно. И Роскосмос всегда высказывал свою позицию, что он, во-первых, приветствует подобные намерения, во-вторых, готов сотрудничать с частными компаниями и софинансировать проекты, если они приведут к расширению нашего присутствия в космосе, созданию новых спутников. Это продолжение политики по сотрудничеству с частными компаниями, которое государство проводит в лице Роскосмоса. Результаты пока не такие зримые, как в Америке или Китае. Но тем не менее, эта линия проводится и, надеюсь, будет проводиться, потому что она достаточно эффективна, что показал опыт других стран. Это правильное намерение», — поясняет Железняков. Космическая промышленность требует сверх усилий и масштабирования, а для это необходимо привлечение молодых ученых, рассказывает политолог Дмитрий Нечаев. «Космос всегда был тайной и прерогативой государства. Но мы увидели в рамках СВО роль Илона Маска, его частную компанию. Поэтому императив дня — привлечение частных инвестиций, частных компаний в военно-космическую отрасль. Разумеется, под контролем государства и в рамках определенного планирования», — пояснил политолог. Россия была лидером ракетно-космической отрасли еще в СССР, сейчас, по мнению ученых, это тем более возможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важность развития ракетно-космической отрасли сейчас связана и с неспокойной ситуацией в мире, говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Если идут войны, то можно побеспокоится о ракетах», — отмечает собеседник агентства. С ним соглашается и экс-гендиректор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» (создает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники) Леонид Шалимов. «Президент всегда повторяет, что нам нужны новые технологии, чтобы мы опережали всех. Допустим, делают ставку на какие-то купола, противоракетную оборону. А мы будем делать ставку, чтобы это преодолеть. Еще в советское время мы реализовывали это. А сегодня тем более это возможно», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Одним из ключевых направлений разговора стала поддержка частных космических компаний. Государство готово сотрудничать с бизнесом в сфере космонавтики и софинансировать проекты, если они приведут к расширению присутствия РФ в космосе, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Эффективность данного направления работы уже доказана на опыте других стран. Президент РФ Владимир Путин 26 октября на площадке ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ им. С. П.Королева» осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Главе государства рассказали о реализации проекта по созданию спутников «Сфера» и организации серийного производства космических аппаратов. Также Путин осмотрел образцы двигателей малых космических аппаратов, макеты перспективных многоразовых ракет-носителей, в том числе «Амур СПГ», а также Транспортного энергетического модуля — нового межорбитального буксира на базе ядерной энергодвигательной установки. После осмотра выставки президент провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Одной из ключевых тем беседы стала заинтересованность российского государства в привлечении частных компаний в космической отрасли. Разговор начался с вопроса про бюрократическую нагрузку на отрасль. Нормативной базе не хватает гибкости, сказал инженер РКК «Энергия» Антон Куликов. «Сейчас востребовано взаимодействие между государством и частным бизнесом. Происходит коммерциализация космических услуг. Конечно, без современного нормативно-правового регулирования не обойтись. Обязательно будем идти по этому пути», — согласился глава государства. В ходе диалога, главный конструктор малых космических аппаратов ОАО «Решетнев» Иван Зимин поинтересовался у президента, планируется ли на государственном уровне поддерживать развитие искусственных спутников Земли для сохранения основы инфраструктуры связи России. Президент РФ ответил положительно. Глава государства также особо подчеркнул, отвечая на просьбу представителя частной космонавтики Всеволода Шевцова предусмотреть финансирование частных технологических компаний, что государство заинтересовано привлекать бизнес в сфере космоса к совместной работе. «Нужно создать условия. Самое главное условие — нужно создать рынок, чтобы было выгодно работать в этой сфере. Часть средств надо направлять не напрямую в государственные компании, которые что-то производят для космоса, а тем, кто заказывает эти ресурсы и повышать роль заказчика во всей этой истории. Мы сами заинтересованы, чтобы совместно работать», — пояснил Путин. В ходе совещания по вопросам развития космической отрасли, которое прошло сразу после встречи с молодыми учеными и специалистами, президент поручил повысить доступность ключевых космических сервисов. «В короткие сроки нужно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов — имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата, для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути», — подчеркнул Путин. Глава государства также поручил правительству разработать новый нацпроект. «Прошу до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов», — отметил Путин. Президент подчеркнул необходимость наличия конкуренции в космической сфере. По словам Путина, важно также материально поддерживать молодых специалистов, повышать им зарплаты и решать жилищные вопросы. Необходимо обратить внимание и на совершенствование всех уровней образования в космической сфере. «Должны быть созданы условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодежь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. Нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах. Хорошая идея — создавать студенческие конструкторские бюро. И конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое, юное, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего», — заверил президент. Государство готово сотрудничать с частными космическими компаниями и софинансировать проекты, считает академик Российской академии космонавтики им. К.С. Циолковского, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков. «Относительно частного присутствия в отрасли разговоры идут давно. Результаты пока не такие зримые, как в Америке или Китае. Но тем не менее, эта линия проводится и, надеюсь, будет проводиться, потому что она достаточно эффективна, что показал опыт других стран. Это правильное намерение», — поясняет Железняков. Космическая промышленность требует сверх усилий и масштабирования, а для это необходимо привлечение молодых ученых, рассказывает политолог Дмитрий Нечаев. «Космос всегда был тайной и прерогативой государства. Разумеется, под контролем государства и в рамках определенного планирования», — пояснил политолог. Важность развития ракетно-космической отрасли сейчас связана и с неспокойной ситуацией в мире, говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Если идут войны, то можно побеспокоится о ракетах», — отмечает собеседник агентства. С ним соглашается и экс-гендиректор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» (создает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники) Леонид Шалимов. «Президент всегда повторяет, что нам нужны новые технологии, чтобы мы опережали всех. Допустим, делают ставку на какие-то купола, противоракетную оборону. А мы будем делать ставку, чтобы это преодолеть. Еще в советское время мы реализовывали это. А сегодня тем более это возможно», — подытожил эксперт.