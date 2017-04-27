18:57 26 апреля 2017 17

Политологи раскритиковали команду премьера за реакцию на публикацию соцопроса "Левада-Центра" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал с опросом «Левада-Центра» о том, что половина россиян желает отправить премьер-министра в отставку, может стоить должности пресс-секретарю Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Как пояснили опрошенные «URA.RU» политологи, реакция на публикацию исследования была непрофессиональной.

Руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков заявил, что ждет извинений от пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, назвавшей опрос о Дмитрии Медведеве «политическим заказом». «Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал», — заявил Гудков в интервью журналистам. По словам Гудкова, исследования рейтинга Медведева «Левада-Центр» проводит уже давно.

В среду, 26 апреля, пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова прокомментировала данные опроса россиян, согласно которым почти половина респондентов поддерживает отставку главы кабмина. По ее словам, Медведев не придает особого значения политически ангажированным соцопросам.

Результаты соцопроса вызвали бурную реакцию со стороны окружения премьера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных „Левада-Центром“ по вполне определенному политическому заказу», — сказала Тимакова.

Согласно данным опроса «Левада-Центра», почти половина россиян поддерживают отставку Дмитрия Медведева. «Определенно за» отставку премьер-министра выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, политолога Олега Матвейчева, «все опросы „Левада-Центра“ заказные». «Вопрос в том, что слово „заказной“ в русском языке многозначное, тут можно долго спорить», — пояснил он «URA.RU».

Вместе с тем, по его словам, конфликт предопределен тем, что Медведев и Тимакова начали реагировать на любые выпады. «Многие советовали им, что не надо отвечать на всю эту ерунду. Однако они решили продолжать возню, создавая тем самым дополнительные информационные поводы. Это заведомо проигрышная позиция», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что команда Медведева непрофессионально отрабатывает ситуацию.

«Если Тимакову и увольнять, то за непрофессионализм. Она ведется на повестку противника, таким образом, по сути, играя на него», — заключил Матвейчев.

Как пояснил «URA.RU» политолог Максим Жаров, резкая реакция Льва Гудкова на заявление Натальи Тимаковой, по всей видимости, связана с тем, что «Левада-Центр» рассчитывает на то, что нынешний внутриполитический блок более толерантный, нежели предыдущий. Эксперт напомнил, что в прошлом году между социологами «Левада-Центра» и Кремлем произошел серьезный конфликт.

«К опросам „Левады-Центра“ всегда возникает немало вопросов. Однако надо признать и то, что падение рейтинга премьера фиксируют и другие социологические лаборатории. Поэтому сейчас сторонам конфликта было бы логичнее прекратить дискуссию и дождаться результатов свежих опросов, чтобы уже по ним делать далеко идущие выводы», — добавил Жаров.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил «URA.RU», что речь идет о «вполне ожидаемой» реакции «Левада-Центра».

«Конечно, стороны могли не реагировать так. Но они почему-то решили придать дополнительное внимание этому опросу», — сказал политолог. При этом он подчеркнул, что пока не усматривает связи с циркулирующими слухами о возможной в ближайшее время отставке Натальи Тимаковой.