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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:35  27 апреля 2017 0

В Дамаске прогремел мощный взрыв в районе аэропорта. ФОТО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Обстоятельства взрыва пока неизвестны (архивный снимок)Фото: Wikipedia

В районе Международного аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

О ЧП сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. На территории аэропорта вспыхнул пожар, другой информации пока нет. Причина пожара пока неизвестна.

Татьяна Трушина
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