NDR: на витрине магазина в ФРГ повесили табличку про запрет входа для евреев

По данному факту инициировано уголовное дело
По данному факту инициировано уголовное дело

В городе Фленсбург на севере Германии на витрине одного из магазинов появился плакат с запретом на вход для евреев. Об этом сообщает немецкое радио NDR.

«Евреям вход воспрещен!» — говорится в материале. По данным правоохранительных органов, вечером 17 сентября поступило несколько заявлений о данном инциденте, после чего было инициировано уголовное дело. В настоящее время прокуратура проводит расследование по факту распространения вражды и разжигания ненависти.

Отмечается, что это не первый случай проявления антисемитизма в Германии за последнее время. Ранее, в январе, неизвестные осквернили памятник еврейским жителям города Апольда в Тюрингии, подложив к нему свиную голову, что полиция тогда также расценила как акт ненависти.

