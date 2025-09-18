В городе Фленсбург на севере Германии на витрине одного из магазинов появился плакат с запретом на вход для евреев. Об этом сообщает немецкое радио NDR.
«Евреям вход воспрещен!» — говорится в материале. По данным правоохранительных органов, вечером 17 сентября поступило несколько заявлений о данном инциденте, после чего было инициировано уголовное дело. В настоящее время прокуратура проводит расследование по факту распространения вражды и разжигания ненависти.
Отмечается, что это не первый случай проявления антисемитизма в Германии за последнее время. Ранее, в январе, неизвестные осквернили памятник еврейским жителям города Апольда в Тюрингии, подложив к нему свиную голову, что полиция тогда также расценила как акт ненависти.
