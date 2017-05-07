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07 мая 2017
06 мая 2017
22:34  07 мая 2017 0

Песков прокомментировал причастность Кремля к выдаче загранпаспорта Навальному

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрий ПесковФото: Андрей Махонин © URA.RU

Дмитрий Песков прокомментировал причастность Кремля к выдаче загранпаспорта Навальному. Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь президента заявил, что власти страны не имеют отношения в получению оппозиционером долгожданного документа.

В ответ на вопрос журналиста — обращался ли Алексей Навальный за содействием в Кремль для получения загранпаспорта — Песков ответил просто: «Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что именно с помощью Кремля политик получил заграничный паспорт, которого не мог добиться, по его словам, последние пять лет.

Это произошло вскоре после нападения на оппозиционера хулигана с зеленкой. Навальный получил химический ожог глаза и частично лишился зрения. Российские врачи оказали ему медицинскую помощь и порекомендовали лечение за границей, после чего вновь всплыл вопрос о паспорте.

Едва заветный документ оказался у него в руках, оппозиционер практически сразу улетел за границу. Известно, что вместе с женой Юлией Навальный отправился в Испанию.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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