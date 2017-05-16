17:37 16 мая 2017 0

Блогер и ведущие радиоэфира обсудил целую кучу тем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих и приговоренный к 3,5 годам лишения свободы условно, выступил на радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Его собеседниками стали руководитель радиостанции в Екатеринбурге Максим Путинцев и уральский политтехнолог Федор Крашенинников.

Одной из главных тем беседы стал Храм на воде — Соколовский заявил, что поддерживает тех, кто выступает за сохранение облика городского пруда. «Можно найти карту, где видна „плотность“ [размещения] храмов, — объяснил блогер. — Там, где собираются его построить — точка с наибольшей плотностью. Еще один храм — это нелогично». По его мнению, для строительства храма было бы логичнее «использовать густонаселенные районы, где не хватает церквей».

Беседа проходила в режиме блиц-интервью: ведущих эфира интересовало все — от впечатлений от похода Соколовского с мэром Ройзманом в екатеринбургский хоспис до его взглядов на самые разные вещи и планов на жизнь. Блогер признался, что далеко пока не загадывает. «Мне всего 22 года, я хочу заниматься всем подряд», — признался Руслан. Он сообщил, что впоследствии намерен вести дальше свой собственный канал («Сейчас наращиваю сервера — хочу привлекать для этого спонсоров») и заниматься общественной деятельностью.

Ведущих интересовало, какие конкретно предложения о работе Руслан получил в последние дни. «Есть пара предложений от федеральных СМИ: одно — про видеоконтент, другое — про радио, — рассказал Соколовский. — Есть еще идея вести свою собственную колонку, но писательской деятельностью я никогда не занимался». Блогер сообщил, что хотел бы «перенести видеоконтент на какое-то федеральное СМИ», чтобы «быть под его защитой».

Журналисты поинтересовались, что изменил бы Руслан, если была бы волшебная возможность отметать время назад. «Я бы изменил форму подачи информации, изрядно подкорректировал, чтобы у карательной системы не было поводов за меня зацепиться», — ответил блогер. Одним из самых ярких стал вопрос «с подковыркой» — о том, Руслан хотел «дешевой славы», но вышло вовсе не дешево. «Признайся: был такой мотив — прославиться и заработать?» — спросил один из ведущих.

«Да, и я не понимаю, почему многие говорят, что это плохо. Актеры — телеведущие — многие этим занимаются, и никто им это в вину не ставит, — ответил Соколовский. — Однозначно я этого хотел. А по поводу того, как дорого мне это досталось… Если бы я хотел дешевой славы, я бы продолжал ссориться с другими ютьюберами и набрал бы миллион подписчиков. Но моя медийность сегодня гораздо выше, чем раньше».

Блогер Соколовский выступил на радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Фото: страница «Радио Эхо Москвы Екатеринбург» в Facebook

Обсудили собеседники и тему «покаяния», к которому призывали блогера после выхода его роликов, во время суда и следствия. «Очень многие люди хотят, чтобы я чуть ли не православным стал, — сообщил Руслан, заметив, что из священников никто к нему с этим обращался. — Ко мне не хотели приходить, потому что я говорил, что останусь атеистом. Если бы я и держал ответ, то только перед богом, а его тоже нет… возможно».

Сделал Соколовский и заявление о своей политической карьере. «В моем блоге были некие политические моменты — например, негативно высказывался о пакете Яровой, но я не был политическим блогером, — уточнил он. — Сейчас меня практически насильно втянули в политическую вакханалию, сделали политзеком. Постараюсь особо не напирать на политику, а что будет дальше, пока плохо представляю — планы пока строю только на ближайшее время».