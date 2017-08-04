На Украине отменяют концерт Лободы из-за выступлений перед «российскими олигархами»

14:19 04 августа 2017 0

Концерт Лободы уже срывали в Одессе Фото: Flickr

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов выступил за отмену концерта певицы Светланы Лободы в День города 3 сентября.

Артистка не сможет выступать в Одессе на стадионе «Черноморец» 3 сентября, потому что пела в Кремле, на «Первом канале» и свадьбах олигархов в России. Такое заявление губернатор Одесской области Максим Степанов опубликовал в личном аккаунте в Facebook, передает Nation News.

«Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на RU.TV, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов… Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю — абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать», — написал он.

Одесский губернатор признает, что юридического повода запрещать концерт певице на Украине нет: «Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям».

Напомним, что в мае 2017 года украинские патриоты сорвали концерт Лободы в Одессе: они устроили митинг у здания клуба, где должно было состояться выступление. Активисты бросали в толпу людей дымовые шашки и петарды.

Полиция пыталась досмотреть двух человек, но те отказались. Разговор закончился дракой, силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В итоге организаторы отменили концерт, передает RT.