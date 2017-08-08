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08 августа 2017
07 августа 2017
06:10  08 августа 2017 0

Журналисты The Guardian отказались проводить расследование по делу летчика Ярошенко

Контантин Ярошенко отбывает 20-летний тюремный срок в СШАФОТО: Wikipedia

Корреспонденты The Guardian не планируют лететь в США к российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему срок в тюрьме Форт-Дикс. По данным «Известий», британские журналисты не только отказались от проведения независимого расследования, но и не хотят общаться с семьей арестованного россиянина.

По мнению Ярошенко, в материале британской газеты от 2015 года о его уголовном деле информация представлена весьма однобоко. В частности, автор статьи не разместил комментарий самого летчика, что противоречит стандартам журналистики. Журналисты «Известий» попытались помочь россиянину и связались с пресс-службой The Guardian. Представители издания сообщили, публикация двухгодичной давности их устраивает и освещать тему ареста Ярошенко вновь они не намерены.

«Про меня писали многие американские СМИ, но европейцы в таком ключе — впервые. Он (журналист — прим.ред.) связался со всеми. Но почему же не связался со мной до того, как выпускать статью? Мне просто снова закрывают рот. Ведь они боятся, что я расскажу о том, что творилось в Гвинее, в Киеве. Там происходили очень серьезные вещи. Они знают, о чем я. Я ведь маленькое звено в этой огромной цепи по дискредитации Российской Федерации», — заявил «Известиям» Ярошенко.

Напомним, что в 2011 году окружной суд штата Нью-Йорк приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы. Он признан виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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