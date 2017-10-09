Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике в 2017 году получил американский ученый Ричард Талер за исследование в сфере экономики принятия решений.
Труд Талера создал мост между психологическим и экономическим анализом личных решений, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на заявление комитета. Американец получил 9 млн шведских крон (1 млн долларов).
Поведенческая экономика изучает влияние целой системы факторов на то, как отдельные лица и организации принимают экономические решения. Также эта отрасль науки анализирует, как личные решения влияют на рынок, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Нобелевскую премию мира в этом году присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия.