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18 октября 2017
18:16  18 октября 2017 0

В России подорожают полиэтиленовые пакеты

Грэм Филлипс в Екатеринбурге, ожидание, покупка, пакет, трамвайная остановка, общественный транспорт, пассажирка
Правительство намеревается ввести новый сбор на пластиковую тару и упаковкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут начать собирать экологический налог на использование пластиковых пакетов. Об этом сообщил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Пластиковый пакет разлагается 300 лет. <…> Может быть, подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больший, чем бумажные», — приводит RT его слова.

Глава Минприроды Сергей Донской позже отметил, что подобный сбор может быть введен в нашей стране уже к 2020 году. На данный момент подготовлены соответствующие нормативные акты и изменения в законодательство.

«На пластиковые пакеты и упаковку должен распространяться утилизационный сбор уже с 2018—2020 годов. В принципе, со следующего года мы расширяем перечень», — цитирует «Газета.ру» слова министра.

Иван Антонов
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