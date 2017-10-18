В России подорожают полиэтиленовые пакеты

18:16 18 октября 2017 0

Правительство намеревается ввести новый сбор на пластиковую тару и упаковку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут начать собирать экологический налог на использование пластиковых пакетов. Об этом сообщил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Пластиковый пакет разлагается 300 лет. <…> Может быть, подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больший, чем бумажные», — приводит RT его слова.

Глава Минприроды Сергей Донской позже отметил, что подобный сбор может быть введен в нашей стране уже к 2020 году. На данный момент подготовлены соответствующие нормативные акты и изменения в законодательство.

«На пластиковые пакеты и упаковку должен распространяться утилизационный сбор уже с 2018—2020 годов. В принципе, со следующего года мы расширяем перечень», — цитирует «Газета.ру» слова министра.