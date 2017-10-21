09:28 21 октября 2017 0

Рисунок Трамп нарисовал еще в 1995 году, однако он ушел с молотка лишь сейчас Фото: wikimedia.org/The White House

Рисунок, выполненный президентом США Дональдом Трампом, был продан на аукционе Juliens Auctions за 16 тысяч долларов. Об этом говорится в в Twitter аукционного дома.

Американский лидер нарисовал нью-йоркский небоскреб ?Empire State building, уточняет РБК. Работа размером 12 на 9 дюймов была выполнена еще в 1995 году для благотворительного аукциона во Флориде.

Имя покупателя не разглашается. Однако известно, что часть денег за рисунок внесет радиостанция из Коннектикута.