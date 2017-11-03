08:07 03 ноября 2017 0

Почти половина пар после свадьбы возвращается в ЗАГС для развода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Мичиганского университета после 16-летнего наблюдения за отношениями 355 супружеских пар, назвали основную причину развода.

Как выяснилось, более 40% всех семей распадаются из-за женской неудовлетворенности отношениями с мужьями, пишет агентство Nation News. Женщины часто бывают недовольны тем, что супруги не хотят менять свое поведение в рамках отношений. Это приводит к напряженности, которую женский пол тяжело переносит, подавая в итоге на развод. Отмечается, что жены в два раза чаще инициируют разрыв, чем представители сильного пола.

Мужчины напротив практически не высказывали недовольства семейной жизнью. За время 16-летнего эксперимента на развод подали 40% исследуемых пар.