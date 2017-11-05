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05 ноября 2017
20:40  05 ноября 2017 0

В Москве эвакуировали Большой театр и гостиницу «Метрополь»

Телефонные террористы заявили об угрозе Большому театруФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Москве спецслужбы эвакуировали посетителей и сотрудников Большого театра, гостиниц «Метрополь», «Националь», ГУМа и ЦУМа после звонка об угрозе взрыва. В общей сложности количество выведенных из зданий людей превысило десять тысяч, сообщает «Интерфакс».

Столицу России накрыла очередная волна минирований. Кроме Большого театра, гостиниц и двух крупнейших торговых центров сообщается об эвакуации кинотеатров «Космос» на Проспекте мира и «Высота» на улице Юных Ленинцев, торгового центра «Аэропорт» на Ленинградском проспекте и музея архитектуры Воздвиженке.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге 5 ноября после анонимных звонков о заложенных бомбах были эвакуированы сотрудники и посетители пяти крупных торговых центров.

Сергей Снегирев
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