В Москве эвакуировали Большой театр и гостиницу «Метрополь»

В Москве спецслужбы эвакуировали посетителей и сотрудников Большого театра, гостиниц «Метрополь», «Националь», ГУМа и ЦУМа после звонка об угрозе взрыва. В общей сложности количество выведенных из зданий людей превысило десять тысяч, сообщает «Интерфакс».
Столицу России накрыла очередная волна минирований. Кроме Большого театра, гостиниц и двух крупнейших торговых центров сообщается об эвакуации кинотеатров «Космос» на Проспекте мира и «Высота» на улице Юных Ленинцев, торгового центра «Аэропорт» на Ленинградском проспекте и музея архитектуры Воздвиженке.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге 5 ноября после анонимных звонков о заложенных бомбах были эвакуированы сотрудники и посетители пяти крупных торговых центров.