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08 ноября 2017
07 ноября 2017
08:27  08 ноября 2017 0

Фельдшер «скорой» прошел 15 километров по тайге, чтобы спасти пациента

Алексей Жеглов получил медаль «За честь и мужество»Фото: сайт администрации Кемеровской области

В Кемеровской области фельдшер Крапивинской райбольницы Алексей Жеглов прошел пешком по бездорожью 15 километров, чтобы спасти пациента. Карета «скорой помощи», на которой ехал медик к пострадавшему, заглохла.

Мужчина направлялся в отдаленную деревню Медвежка, из которой отделение скорой помощи райбольницы получило сигнал около 18:00 12 октября. Пациент получил повреждения брюшной полости и не мог самостоятельно передвигаться, пишет «Газета Кемерова». Добраться до него можно было только по рекам Томь и Тайдон или на автотранспорте повышенной проходимости.

Фельдшер с напарниками отправился к пациенту на автомобиле, но в Тайге машина заглохла, и медику пришлось вечером пешком идти 15 километров. Он сумел добраться до пострадавшего и спас ему жизнь. Пациента эвакуировали на аэроглиссере по реке Тайдон.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев наградил фельдшера Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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