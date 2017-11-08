Фельдшер «скорой» прошел 15 километров по тайге, чтобы спасти пациента

08:27 08 ноября 2017 0

Алексей Жеглов получил медаль «За честь и мужество» Фото: сайт администрации Кемеровской области

В Кемеровской области фельдшер Крапивинской райбольницы Алексей Жеглов прошел пешком по бездорожью 15 километров, чтобы спасти пациента. Карета «скорой помощи», на которой ехал медик к пострадавшему, заглохла.

Мужчина направлялся в отдаленную деревню Медвежка, из которой отделение скорой помощи райбольницы получило сигнал около 18:00 12 октября. Пациент получил повреждения брюшной полости и не мог самостоятельно передвигаться, пишет «Газета Кемерова». Добраться до него можно было только по рекам Томь и Тайдон или на автотранспорте повышенной проходимости.

Фельдшер с напарниками отправился к пациенту на автомобиле, но в Тайге машина заглохла, и медику пришлось вечером пешком идти 15 километров. Он сумел добраться до пострадавшего и спас ему жизнь. Пациента эвакуировали на аэроглиссере по реке Тайдон.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев наградил фельдшера Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество».