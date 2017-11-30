09:24 30 ноября 2017 0

Ракетные войска стратегического назначения впервые использовали социальные сети для привлечения молодежи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как минимум треть контрактников (34%) в ракетных войсках пришла на службу после того, как подписалась на агитационные страницы Минобороны в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Такой вывод сделан по результатам анкетирования, говорится на сайте оборонного ведомства.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) впервые использовали социальные сети для привлечения молодежи. Контрактников привлекают на службу, публикуя тематические видеоролики и фотографии.

В текущем году план по набору контрактников в РВСН был выполнен на 180%, невзирая на более жесткие требования к кандидатам. Ранее этот показатель не превышал 123%. Сегодня в рядах ракетных войск по контракту служит свыше 18 тысяч человек.

В официальном сообществе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте» сегодня состоит более 252 тысяч человек.