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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:33  02 декабря 2017 0

В Европе объявили войну шаурме. Она вызывает болезни сердца

Фестиваль барбекю. Екатеринбург, шаурма, мясо, шаверма, уличная еда
Шаурма исчезнет с европейских улицФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Евросоюза планируют запретить употребление фосфатов, которые служат добавкой для мяса в шаурме и донер-кебабов. Исследования европейских ученых свидетельствуют о наличии зависимости между употреблением фосфатов и болезнями сердца.

Владельцы уличных кафе, где готовят шаурму, крайне недовольны намерениями властей Европейского союза. По мнению работников общепита, в данном случае имеет место дискриминация по национальному признаку, так как донер-кебаб и шаурму обычно готовят граждане турецкого происхождения.

Фосфаты добавляют в мясо, чтобы усилить его вкусовые качества и добавить сочности, пишет Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», пермская продавщица шаурмы отравила 34 человека своей продукцией.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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