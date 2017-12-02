Шаурма исчезнет с европейских улиц
Власти Евросоюза планируют запретить употребление фосфатов, которые служат добавкой для мяса в шаурме и донер-кебабов. Исследования европейских ученых свидетельствуют о наличии зависимости между употреблением фосфатов и болезнями сердца.
Владельцы уличных кафе, где готовят шаурму, крайне недовольны намерениями властей Европейского союза. По мнению работников общепита, в данном случае имеет место дискриминация по национальному признаку, так как донер-кебаб и шаурму обычно готовят граждане турецкого происхождения.
Фосфаты добавляют в мясо, чтобы усилить его вкусовые качества и добавить сочности, пишет Nation News.
Как ранее писало «URA.RU», пермская продавщица шаурмы отравила 34 человека своей продукцией.