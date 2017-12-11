Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии

Президент России и Владимир Путин приказал министерству обороны Сергею Шойгу приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Такое распоряжение глава государства озвучил в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, сообщает «Национальная служба новостей».
«Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил верховный главнокомандующий РФ. Также Владимир Путин подчеркнул, что за два прошедших года вооруженным силам России удалось разбить самую боеспособную международную террористическую группировку.
Президент РФ прибыл на российскую авиабазу Хмеймим, где дислоцирована действующая в Сирии группировка войск РФ. Как говорится в сообщении «Федерального агентства новостей», российского лидера встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.