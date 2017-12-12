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12 декабря 2017
09:14  12 декабря 2017 3

Татарский язык предложили сделать вторым государственным в России

Празднование 74 годовщины образования Курганской области. Курган, муфтий раев ринат
Муфтиев беспокоит политика по отношению к языкам малых народов (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Закрепить за татарским языком статус второго государственного на конституционном уровне и спасти его тем самым от дискриминации предложил совет старейшин Набережночелнинского мухтасибата Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. Обращение направлено к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вызвало неоднозначную реакцию.

«Татарский можно смело признать языком межнационального общения всего тюрко-исламского мира», — цитирует муфтия Татарстана Камиля Самигуллина «Коммерсант». В обращении подчеркивается, что татары занимают второе место по численности в РФ, но две трети из них не могут получать на родном языке образование, развивать культуру и традиции, проживая за пределами Татарстана. Также старейшины говорят об уменьшении часов преподавания татарского языка в школах самой республики, что подрывает «равновесие между русским и татарским народами».

«Сохранять татарский язык необходимо не „на кухне“ или „на улице“, а в образовательных учреждениях», — уточнил Самигуллин. В руководстве ДУМ Татарстана инициативу старейшин одобрили. Эксперты отмечают, что другие российские народы могут посчитать, что татары «ставят себя выше других», и расценивают их обращение как продолжение противостояния республики федеральному центру.

Ранее прокуратура Татарстана назвала незаконным обязательное изучение татарского языка в школах республики. По мнению надзорного ведомства, это образовательная новация противоречит федеральному законодательству. Как передает «Национальная служба новостей», ведомство потребовало привлечь к дисциплинарной ответственности излишне инициативных чиновников.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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