Восемь тысяч на еду и шесть свиданий. Стали известны условия содержания Улюкаева в колонии

21:02 15 декабря 2017 0

Улюкаев назвал решение суда несправедливым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за взятку и приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, сможет тратить не более 7,8 тысяч рублей в месяц на продукты. Также он получит право только на шесть свиданий с родными в год, три из которых — длительные.

Отмечается, что отбывающие заключение в колониях общего режима имеют право на шесть краткосрочных и дополнительно четыре длительных свидания за год согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ. Помимо этого, они могут расходовать по девять тысяч рублей на продукты в месяц и получать шесть посылок и шесть бандеролей за год, передает Life.ru.

Улюкаеву же позволили только четыре посылки или передачи и столько же бандеролей в течение года. Экс-министр также не сможет получить дополнительные длительные свидания с детьми в выходные и праздничные дни за пределами колонии.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждал, что приговор Улюкаеву не будет слишком суровым, учитывая его заслуги, сообщало «Подмосковье сегодня».