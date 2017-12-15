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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:02  15 декабря 2017 0

Восемь тысяч на еду и шесть свиданий. Стали известны условия содержания Улюкаева в колонии

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев назвал решение суда несправедливымФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за взятку и приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, сможет тратить не более 7,8 тысяч рублей в месяц на продукты. Также он получит право только на шесть свиданий с родными в год, три из которых — длительные.

Отмечается, что отбывающие заключение в колониях общего режима имеют право на шесть краткосрочных и дополнительно четыре длительных свидания за год согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ. Помимо этого, они могут расходовать по девять тысяч рублей на продукты в месяц и получать шесть посылок и шесть бандеролей за год, передает Life.ru.

Улюкаеву же позволили только четыре посылки или передачи и столько же бандеролей в течение года. Экс-министр также не сможет получить дополнительные длительные свидания с детьми в выходные и праздничные дни за пределами колонии.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждал, что приговор Улюкаеву не будет слишком суровым, учитывая его заслуги, сообщало «Подмосковье сегодня».

Ксения Томашова
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