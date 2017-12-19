Строитель объекта Минобороны потратил взятку на операцию для сына

Следствие обвиняет строителя испытательного центра Минобороны в Крыму в получении взятки в размере 10 млн рублей. По словам задержанного, деньги он потратил на операцию сыну.
«Это Вадим, и он под домашним арестом. Следствие обвиняет его в том, что он взял откат 10 миллионов при строительстве испытательного центра Минобороны в Крыму!» — сообщает паблик Mash. Уточняется, что деньги мужчине понадобились на операцию на сердце для новорожденного сына. «Вадиму грозит серьезный срок, но Вадим ни о чем не жалеет. Его ребенок остался жив», — уточняет издание.
Вокруг этой новости в паблике возник большой спор. Комментаторы обсуждают, есть ли оправдание для строителя, который украл деньги государства, выделенные на обороноспособность страны. «А кто бы поступил не так?! Ради ребенка пойдешь на любую аферу… На его месте я бы тоже самое сделала… Вот и вроде все правильно сделал, но страну, в которой только так можно спасти новорожденного, явно не назовешь Сверхдержавой… Молодец мужик. Рискнул ради ребенка. Жаль только — государство туповато», — пишут пользователи, которые поддерживают мужчину.
Ряд комментаторов раскритиковал его поступок: «Перед законом все равны, мы забываем о главной истине. Неважно, какие обстоятельства. Судье остается только срок смягчить… Он нарушил закон! Можно было взять кредитов или обратиться в фонд Хаматовой, например!.. Перед законом все равны, и мы от этого должны отталкиваться, а какое наказание будет, это уже другой вопрос».