Мошенники освоили новые схемы кражи денег в Сети

Эксперты рассказали о новых схемах, которые мошенники будут использовать в 2018 году, чтобы украсть деньги с банковских карт. Среди них — фальшивые сайты известных брендов, а также сайты по продаже дешевых авиабилетов.
Внешне они делают их похожими на официальные ресурсы, однако название домена отличается на одну букву от оригинала, рассказали РИА «Новости» в компании «Информзащита». Пользователи вводят на этих ресурсах данные своих банковских карт, после чего теряют деньги. При этом на сайты мошенников они часто переходят по рекламным объявлениям.
Специалисты рекомендуют не вводить PIN-код, код безопасности CVV и код SMS-подтверждения на незнакомых сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам. Ранее компания SplashData составила ежегодный топ-100 самых ненадежных паролей. Первое место антирейтинга четвертый раз подряд занял пароль 123456, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Также, как как писало «URA.RU», на финансовом рынке появился новый вид мошенников, которые обещают вернуть деньги, уплаченные банку за страховку при получении кредита. Настоящая же их цель — личные данные клиентов.