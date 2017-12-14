На финансовом рынке появился новый вид мошенников, которые обещают вернуть деньги, уплаченные банку за страховку при получении кредита. Настоящая же их цель — личные данные клиентов.
Мошенники делятся на три типа. В первом случае они обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, во втором — берутся за возврат страховки даже тогда, когда такая возможность не предусмотрена. Третьи под предлогом возврата страховки пытаются получить личные данные клиентов, цитирует «Федеральное агентство новостей» руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова.
«Проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадежных случаях, например, по договорам коллективного страхования», — цитирует Климова телеканал 360. Кроме того, существуют «раздолжнители» и «разблокировщики», которые обещают исключить из черного списка отказников Центробанка и вернуть средства с заблокированного счета.
Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс добавил, что ЦБ РФ пока не получал жалоб на действия нового вида мошенников, так как с ними пока никто не борется. Кроме того, доказать незаконность их действий достаточно сложно, пояснил он.