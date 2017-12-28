В новогоднюю ночь один из российских телеканалов решил показать экстремальное видео из Салехарда. Вместо надоевших зрителям лиц им обещают «самое зимнее» четырехчасовое шоу из Заполярья.
«Новый год семейный праздник, а значит, дома обязательно включен телевизор. Для зрителей, уставших от однотипных „Голубых огоньков“, телеканал 360 снял самое зимнее шоу — в Салехарде. Метель, тишина, пустота, бескрайнее пространство до самого горизонта, заснеженная природа и северные олени — все это попало в объектив нашей съемочной группы», — так анонсируют программу, которую выйдет на экраны сразу после боя курантов (по московскому времени).
Необычный формат телевизионного шоу придется по душе зрителям, которые устали от однотипных новогодних концертов, утверждает режиссер Дмитрий Бутенко. «На нашем телеканале есть традиция: в прошлом году мы транслировали 15-минутный ролик с маленькими цыплятами в честь Года петуха, а в этом году решили показать целых четыре часа суровой русской природы», — рассказал он.
Идея отправиться на поиски русской зимы возникла внезапно: главный редактор Алексей Каклюгин увидел снимки заснеженного Салехарда в соцсетях и решил отправить туда съемочную группу. «Мы взяли в поездку как можно больше камер, потому что не знали, что будет с погодой. Температура в -17 градусов — это еще странно для Салехарда», — рассказывает Дмитрий Бутенко.
Маршрут для поездки съемочная группа «360» выбрала нелегкий: 13 часов в пути и ни единой остановки. Кроме того, операторам нужно было успеть заснять всю красоту зимнего Салехарда менее чем за два часа — дата съемки совпала с самым коротким днем в году.
Поделился режиссер и своими впечатлениями о непредвиденной ситуации, произошедшей со съемочной группой в Арктике: в сильную метель один из вездеходов провалился в ущелье в русло горной речки. «Когда едешь на вездеходе, не чувствуешь того, что происходит снаружи. И вот мы вышли из салона и оказались по пояс в снегу. Конечно, опытные сопровождающие быстро справились с этим недоразумением, и команда 360 продолжила съемки», — рассказал Бутенко.
Путешествие по Полярному кругу оставило у съемочной группы «360» самые яркие впечатления: «Это было действительно красиво. Конечно, немного тяжеловато, ведь давление постоянно менялось, но это того стоило!»