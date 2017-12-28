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28 декабря 2017
15:10  28 декабря 2017 0

В Новый год российский телеканал покажет экстрим с Ямала вместо «Голубого огонька». ФОТО

Суровый арктический край привлек сотрудников «канала 360»Фото: телеканал 360

В новогоднюю ночь один из российских телеканалов решил показать экстремальное видео из Салехарда. Вместо надоевших зрителям лиц им обещают «самое зимнее» четырехчасовое шоу из Заполярья.

«Новый год семейный праздник, а значит, дома обязательно включен телевизор. Для зрителей, уставших от однотипных „Голубых огоньков“, телеканал 360 снял самое зимнее шоу — в Салехарде. Метель, тишина, пустота, бескрайнее пространство до самого горизонта, заснеженная природа и северные олени — все это попало в объектив нашей съемочной группы», — так анонсируют программу, которую выйдет на экраны сразу после боя курантов (по московскому времени).

Виды настоящего зимнего Заполярья смогут оценить телезрители в новогоднюю ночь
Фото: телеканал 360

Необычный формат телевизионного шоу придется по душе зрителям, которые устали от однотипных новогодних концертов, утверждает режиссер Дмитрий Бутенко. «На нашем телеканале есть традиция: в прошлом году мы транслировали 15-минутный ролик с маленькими цыплятами в честь Года петуха, а в этом году решили показать целых четыре часа суровой русской природы», — рассказал он.

Идея отправиться на поиски русской зимы возникла внезапно: главный редактор Алексей Каклюгин увидел снимки заснеженного Салехарда в соцсетях и решил отправить туда съемочную группу. «Мы взяли в поездку как можно больше камер, потому что не знали, что будет с погодой. Температура в -17 градусов — это еще странно для Салехарда», — рассказывает Дмитрий Бутенко.

В окрестностях Салехарда есть и горы. Северный Урал суров, но красив
Фото: телеканал 360

Маршрут для поездки съемочная группа «360» выбрала нелегкий: 13 часов в пути и ни единой остановки. Кроме того, операторам нужно было успеть заснять всю красоту зимнего Салехарда менее чем за два часа — дата съемки совпала с самым коротким днем в году.

Поделился режиссер и своими впечатлениями о непредвиденной ситуации, произошедшей со съемочной группой в Арктике: в сильную метель один из вездеходов провалился в ущелье в русло горной речки. «Когда едешь на вездеходе, не чувствуешь того, что происходит снаружи. И вот мы вышли из салона и оказались по пояс в снегу. Конечно, опытные сопровождающие быстро справились с этим недоразумением, и команда 360 продолжила съемки», — рассказал Бутенко.

Брутальный вездеход пришлось вытаскивать съемочной группе 360 из снежного плена
Фото: телеканал 360

Путешествие по Полярному кругу оставило у съемочной группы «360» самые яркие впечатления: «Это было действительно красиво. Конечно, немного тяжеловато, ведь давление постоянно менялось, но это того стоило!»

Сергей Мороз
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