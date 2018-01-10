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Здравствуйте! Сегодня 10 января, и вот самые важные новости за ночь:
На выборах президента губернаторам покажут их подчиненное положение, заставят создавать ажиотаж и «расшатывать» местную повестку. Новый рейтинг «Петербургской политики» — в материале «URA.RU».
Российских чиновников обязали указывать не только все имущество, но и все деньги и места учебы детей. А ещё — владение криптовалютой.
Пенсионный фонд России озвучил причины, из-за которых части россиян отказали в пенсии по старости. И пояснил условия начисления денег.
ГИБДД ужесточает правила работы автошкол. Обяжут проверять автодромы и согласовывать учебные планы.
Суд решил арестовать вора в законе Гули, которого обвиняют в организации похищения предпринимателя в Тольятти. Адвокатам не удалось добиться желаемого.
В Ростове-на-Дону на свалке обнаружили письма из «Газпрома». «Почте России» уже направлена претензия.