09:00 10 января 2018 0

Госслужащие должны будут указывать место учебы детей Фото: depositphotos.com © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 10 января, и вот самые важные новости за ночь:

На выборах президента губернаторам покажут их подчиненное положение, заставят создавать ажиотаж и «расшатывать» местную повестку. Новый рейтинг «Петербургской политики» — в материале «URA.RU».

Российских чиновников обязали указывать не только все имущество, но и все деньги и места учебы детей. А ещё — владение криптовалютой.

Пенсионный фонд России озвучил причины, из-за которых части россиян отказали в пенсии по старости. И пояснил условия начисления денег.

ГИБДД ужесточает правила работы автошкол. Обяжут проверять автодромы и согласовывать учебные планы.

Суд решил арестовать вора в законе Гули, которого обвиняют в организации похищения предпринимателя в Тольятти. Адвокатам не удалось добиться желаемого.

В Ростове-на-Дону на свалке обнаружили письма из «Газпрома». «Почте России» уже направлена претензия.