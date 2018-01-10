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10 января 2018
09:00  10 января 2018 0

Детей чиновников поставят на учет, арестовали вора Гули и письма «Газпрома» на свалке. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, вуз, учеба, студенты
Госслужащие должны будут указывать место учебы детейФото: depositphotos.com © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 10 января, и вот самые важные новости за ночь:

На выборах президента губернаторам покажут их подчиненное положение, заставят создавать ажиотаж и «расшатывать» местную повестку. Новый рейтинг «Петербургской политики» — в материале «URA.RU».

Российских чиновников обязали указывать не только все имущество, но и все деньги и места учебы детей. А ещё — владение криптовалютой.

Пенсионный фонд России озвучил причины, из-за которых части россиян отказали в пенсии по старости. И пояснил условия начисления денег.

ГИБДД ужесточает правила работы автошкол. Обяжут проверять автодромы и согласовывать учебные планы.

Суд решил арестовать вора в законе Гули, которого обвиняют в организации похищения предпринимателя в Тольятти. Адвокатам не удалось добиться желаемого.

В Ростове-на-Дону на свалке обнаружили письма из «Газпрома». «Почте России» уже направлена претензия.

Валерия Чупина
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