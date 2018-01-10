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10 января 2018
Главные новости Москвы
08:48  10 января 2018 2

ГИБДД ужесточает правила работы автошкол

Автодромы Кургана, автошкола воа
На автодромах теперь надо будет замерять освещенность и уровень уклоновФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В МВД России подготовлен новый проект приказа о сертификации автошкол. Учебные заведения обяжут согласовывать учебные планы и количество курсантов и проходить специальную проверку автодромов.

По новым правилам автошколы должны будут предоставлять в Госавтоинспекцию сведения о лицензии, данные о численности обучающихся в течение года, список педагогов, учебный план, сведения о состоянии материально-технической базы, сообщает «Коммерсант». Кроме того, требуется согласовывать пакет документов на автодром, в том числе договор аренды и результаты замера уклонов и сцепления колес с поверхностью, который необходимо будет получать в специальных организациях.

В течение месяца после подачи документов ГИБДД должна будет провести выездную проверку, после чего выдать разрешение на работу автошколы. Действителен сертификат в течение пяти лет, но может быть отозван досрочно, если автошкола превысит в течение года численность обучающихся, или у нее истечет срок аренды автодрома, или учебное заведение будет ликвидировано.

Специалисты называют новые правила не идеальными, но лучше существующих. «Сейчас замеры осуществляют представители Госавтоинспекции. Теперь это будут специализированные организации — как правило, дорожники, имеющие сертифицированное оборудование и приборы для замера уклонов и освещенности. За это нужно будет заплатить, но это удобнее, чем ждать специалистов из ГИБДД», — поясняет главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Кроме того, он отмечает, что ранее ряд автошкол получил бессрочные лицензии, на которые новый приказ не распространяется, и в дальнейшем необходимо будет как-то уравнять в правах все учебные заведения.

Игорь Чукреев
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