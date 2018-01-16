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16 января 2018
Главные новости Москвы
14:59  16 января 2018 1

«Роскошная!» 75-летняя Ангелина Вовк не стесняется позировать в мини-шортах. ВИДЕО

Хорошо выглядеть ведущей помогают спорт и «уколы красоты»Фото: Ангелина Вовк, Instagram

Известная ведущая Ангелина Вовк показала кадры своего отдыха в Таиланде. На видео в соцсетях 75-летняя блогерша позирует в коротких шортах и демонстрирует стройные ноги. Она рассказывает о Таиланде, называя его настоящим раем.

Большинство подписчиков были поражены прекрасной фигурой Вовк. «Как всегда, прекрасны!.. Очаровательная, элегантная! Супер!.. Роскошная! Вот теперь я понимаю, у кого брать пример, чтобы быть достойной леди в возрасте», — признаются поклонники диктора Центрального телевидения СССР и телеканала «Россия». Впрочем, некоторые пользователи предсказуемо сочли, что в ее возрасте следует выбирать более закрытую одежду.

В социальных сетях Вовк довольно часто появляется на фоне экзотических пейзажей. Она, не стесняясь, позирует в летних открытых одеждах. Как пишут argumenti.ru, советская и российская телеведущая не раз подчеркивала, что тщательно следит за собой, правильно питается и занимается спортом, чтобы оставаться в хорошей форме. Кроме того, Вовк не скрывает, что ей делают «уколы красоты».

Артем Косых
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