У судьи Момотова изъяли имущество по решению суда

Имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко было изъято по решению Останкинского суда Москвы. Сумма изъятого имущества составляет около 9 миллиардов рублей. О принятии решения сообщили в суде.
«Удовлетворить исковые требования, заявленные заместителем генерального прокурора», — огласили в суде. Информацию приводит РИА Новости. Согласно информации, Момотов не стал дожидаться решения суда и покинул зал. Сделал он это в то время, когда судья была в совещательной комнате.
Ранее Генпрокуратура потребовала изъять у Виктора Момотова и его предполагаемых компаньонов имущество на сумму не менее 9 миллиардов рублей, включая 95 объектов недвижимости, после антикоррупционной проверки. Судебный процесс по этому делу проходил без участия самого Момотова, который подал в отставку в конце сентября 2025 года, а его полномочия были прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.