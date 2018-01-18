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18 января 2018
Главные новости Москвы
09:43  18 января 2018 0

В Канаде девочка набросилась с ножом на сверстницу и работника школы

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Ссора двух канадских школьниц превратилась в поножовщинуФото: depositphotos.com © URA.RU

В канадском городе Пикеринг 16-летняя девушка с ножом напала на свою сверстницу и ранила сотрудницу школы. Причиной инцидента стала ссора между учащимися.

Во время драки сотрудница учебного заведения пыталась разнять девушек, пишет RT. В результате она тоже была ранена, медики оказали ей помощь на месте. Пострадавшую ученицу госпитализировали, и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Зачинщицу драки задержала полиция.

Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло ЧП, в результате которого несколько четвероклассников получили ножевые ранения — резню устроили бывший ученик школы и его друг. Специалисты позднее заявили, что драка могла быть спровоцирована участниками молодежных преступных групп.

Дарья Корчак
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