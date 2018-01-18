В Канаде девочка набросилась с ножом на сверстницу и работника школы

Ссора двух канадских школьниц превратилась в поножовщину
В канадском городе Пикеринг 16-летняя девушка с ножом напала на свою сверстницу и ранила сотрудницу школы. Причиной инцидента стала ссора между учащимися.
Во время драки сотрудница учебного заведения пыталась разнять девушек, пишет RT. В результате она тоже была ранена, медики оказали ей помощь на месте. Пострадавшую ученицу госпитализировали, и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Зачинщицу драки задержала полиция.
Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло ЧП, в результате которого несколько четвероклассников получили ножевые ранения — резню устроили бывший ученик школы и его друг. Специалисты позднее заявили, что драка могла быть спровоцирована участниками молодежных преступных групп.