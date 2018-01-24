Американцы прячутся от россиян в Давосе

22:16 24 января 2018 1

Аркадий Дворкович жалеет, что диалог двух стран так и не сложился Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Американская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе избегает встреч с россиянами. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

В ходе сессии форума Дворкович отметил, что санкции США «не являются самой интересной вещью на свете»: «Это ничтожный вопрос, … мы просто должны работать более эффективно, … вместо того, чтобы обсуждать санкции». Однако, подчеркнул вице-премьер, американцы сами избегают обсуждения наболевших вопросов. «Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, … они не хотят говорить», — приводит слова Дворковича РИА «Новости».

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 23 по 26 января. Аркадий Дворкович возглавляет официальную правительственную делегацию России.